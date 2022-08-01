СМИ сообщили о визите Пелоси на Тайвань 2 августа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань 2 августа и встретится с руководителем администрации острова Цай Инвэнь на следующий день. Об этом в понедельник, 1 августа передает тайваньский информационный портал ETtoday.

По данным портала, Пелоси во главе делегации из 20 человек прибудет в аэропорт Суншань в Тайбэе около 22:30 по местному времени (17:30 мск). Она остановится в отеле Grand Hyatt. На следующий день, 3 августа, она посетит парламент Тайваня и встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.

Пелоси намерена покинуть остров примерно в полдень в тот же день.

1 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Сингапур. Детали своей поездки в страны Азии она рассказала ранее в тот же день.

Помимо Сингапура американский парламентарий посетит Малайзию, Южную Корею и Японию. Помимо Пелоси в состав делегации США вошли Марк Такано, Грегори Микс, Раджа Кришнамурти, Сьюзан Делбин и Энди Ким.

Азиатское турне Пелоси привлекло внимание мирового сообщества из-за предполагавшейся поездки на Тайвань, которую та не упомянула во время анонса маршрута поездки.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань.

В МИД Китая заявили, что визит Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.