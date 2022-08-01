Визит Пелоси на Тайвань может ограничиться пребыванием в аэропорту

Возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может ограничиться пребыванием в транзитной зоне аэропорта. Об этом 30 июля сообщила газета South China Morning Post.

Издание опросило ряд экспертов, которые предположили, как пройдет поездка Пелоси в условиях возросшей напряженности между КНР и США.

По мнению бывшего сотрудника Пентагона Дрю Томпсона, визит спикера будет преподнесен как неофициальный. Он считает, что короткая остановка на пути из Малайзии удовлетворит Пекин.

Профессор международных отношений Национального университета Чэнчи в Тайбэе Хуан Куйбо предположил, что Пелоси прилетит на Тайвань и проведет несколько часов в транзитной зоне аэропорта, не находясь формально на территории острова. Там она сможет встретиться с главой администрации Цай Инвэнем.

«Если она так сделает или назовет визит неофициальным, это будет означать, что давление или военная угроза со стороны Пекина по-прежнему вызывают у нее беспокойство», — заявил Хуан.

В свою очередь, преподаватель международных отношений Австралийского национального университета Сун Вэньди считает, что Пелоси будет представлена либо как действующий спикер палаты представителей, либо в качестве члена конгресса США.

1 августа тайваньский информационный портал ETtoday сообщил, что Пелоси прибудет на остров 2 августа. Она остановится в отеле Grand Hyatt и на следующий день, 3 августа, посетит парламент Тайваня. Спикер встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.

31 июля Пелоси прибыла в Сингапур. Детали своей поездки в страны Азии она рассказала ранее в тот же день.

Помимо Сингапура, американский парламентарий посетит Малайзию, Южную Корею и Японию. Помимо Пелоси, в состав делегации США вошли Марк Такано, Грегори Микс, Раджа Кришнамурти, Сьюзан Делбин и Энди Ким.

Азиатское турне Пелоси привлекло внимание мирового сообщества из-за предполагавшейся поездки на Тайвань, которую та не упомянула во время анонса маршрута поездки.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань.

В МИД Китая заявили, что визит Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.