МИД КНР выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань

МИД Китайской Народной Республики выразил решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа.

«МИД КНР выступает решительно против и осуждает визит Пелоси на Тайвань. Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня», — заявили в ведомстве.

Министерство также назвало визит Пелоси серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Ведомство подчеркнуло, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, по которому ни одна другая страна не может выступать в качестве судьи.

«Китай призывает США прекратить разыгрывать тайваньскую карту для контроля над КНР. Визит Пелоси подрывает мир и стабильность в регионе, посылает неверные сигналы сепаратистским силам», — заявили в МИДе.

Ранее в этот же день борт с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Она назвала свой визит свидетельством поддержки США Тайваня.

Незадолго до приземления политика Китай направил истребители Су-35 в Тайваньский пролив. Сообщалось, что в провинции Фуцзянь материкового Китая разрывались сирены.

Ожидается, что Пелоси 3 августа проведет видеоконференцию в отеле, посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), встретится с руководством острова и съездит в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй, после чего покинет остров. При этом СМИ полагают, что спикер палаты представителей конгресса США может задержаться до вечера 3 августа.

Визит Пелоси вызвал бурную реакцию в мировом сообществе, особенно в Китае. На фоне визита Пекин запретил продажу продуктов питания более 100 брендов Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях такого шага, заявив, что визит подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Чжан Цзюнь напомнил, что остров, по мнению Пекина, является неотъемлемой частью Китая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.