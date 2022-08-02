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Постпред КНР предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Постпред КНР при ООН предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
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Фото: TASS/JASON SZENES
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В Вашингтоне должны понимать последствия визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом заявил 1 августа на пресс-конференции постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
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«Это подорвет отношения между странами. Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР», — заявил он.

Цзюнь подчеркнул, что вопрос территориальной целостности Китая стоит остро для страны, представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

Ранее в этот день госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Пекин должен вести себя ответственно и не создавать напряженность в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, Пелоси имеет право самостоятельно принимать решение относительно посещения острова, поскольку конгресс США является независимой структурой.

Как указал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, если Пелоси все-таки посетит Тайвань, этот факт ничего не изменит относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США. При этом он отметил важность сохранения статуса-кво в регионе.

Ранее в понедельник тайваньский информационный портал ETtoday сообщил, что Пелоси посетит Тайвань 2 августа и встретится с руководителем администрации острова Цай Инвэнь на следующий день.

Между тем накануне газета South China Morning Post написала, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может ограничиться пребыванием в транзитной зоне аэропорта.

30 июля политолог Леонид Крутаков заявил, что в случае визита Пелоси на Тайвань Пекин будет реагировать очень жестко, в частности не исключается военное развитие событий.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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