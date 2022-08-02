Самолет Пелоси приземлился на Тайване

Самолет, в котором находится спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, приземлился на Тайване. Об этом сообщают местные СМИ 2 августа.

Лайнер Boeing C-40C вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия). Как только борт SPAR19 вошел в воздушную зону Тайваня, его на сопровождение взяли истребители тайваньских ВВС. В это время в аэропорту Суншань, где позднее и приземлился лайнер, сняли маскировочные чехлы с зенитных пушек. Власти Тайваня ввели второй уровень боевой готовности.

Китай, в свою очередь, оперативно закрыл воздушное пространство для гражданской авиации в районе Тайванского пролива. Пользователи соцсетей сообщали, что слышали пролеты военных самолетов в сторону пролива. В провинции Фуцзянь сработали сирены.

Ожидается, что Пелоси 3 августа проведет видеоконференцию в отеле, посетит законодательный юань (парламент Тайваня), встретится с руководством острова и съездит в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй, после чего покинет остров.

Однако СМИ полагают, что спикер палаты представителей конгресса США может задержаться до вечера 3 августа.

Визит Пелоси вызвал бурную реакцию в мировом сообществе, особенно в Китае. На фоне визита Пекин запретил продажу продуктов питания более 100 брендов Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях такого шага, заявив, что визит подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Чжан Цзюнь напомнил, что остров, по мнению Пекина, является неотъемлемой частью Китая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.