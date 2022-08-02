Китай ввел запрет на 100 тайваньских брендов перед визитом Пелоси

В Китае запретили продажу продуктов питания более 100 брендов из Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров перед визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Как пишет агентство Bloomberg 2 августа, в КНР запрещены к продаже тайваньские морепродукты, чай и мед. Китайский запрет является последним в серии мер, предпринятых Пекином в отношении сельскохозяйственной отрасли Тайваня, сообщили журналисты.

Во многих фруктовых регионах Южного Тайваня поддерживают политический курс Демократической прогрессивной партии главы администрации островного государства Цай Инвэнь, которая выступает за формальную независимость Тайваня.

При этом в прошлом году Китай уже заставал Тайвань врасплох, когда резко запретил импорт ананасов с острова. Затем Пекин запретил импорт восковых и сахарных яблок. При этом известно, что большая часть фруктов, произведенных на Тайване, потребляется внутри страны, а вот подавляющая часть экспорта идет в Китай.

Ранее во вторник сообщалось, что в аэропорт Таоюань в Тайбэе пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань представительницы США, хотя она должна прилететь в другой аэропорт. Прибытие Пелоси ожидается в аэропорт Сушань в Тайбэе около 22:30 по местному времени (17:30 мск). А в среду, 3 августа, она должна посетить законодательный юань (парламент Тайваня) и встретиться с руководством острова, включая Цай Инвэнь. После этого около полудня она покинет остров, завершив свой краткий визит.

При этом постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».