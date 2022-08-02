Реклама
Прямой эфир
Мир
Спецборт с Пелоси вылетел из Куала-Лумпура
Мир
В ЛНР сообщили о вывозе Киевом документов из госорганов Днепра
Мир
Следующее из Одессы судно с зерном успешно прошло «зерновой коридор»
Культура
Усадьбе «Архангельское» в Подмосковье присвоен статус музея-заповедника
Мир
В Болгарии попросили власти вернуть поставки газа из России
Мир
Росгвардия уничтожила в ЛНР 13 операторов беспилотников ВСУ
Авто
В МВД РФ хотят расширить функционал «Витрины данных ГИБДД»
Туризм
В Мадриде сочли меры властей по экономии энергии отпугивающими туристов
Мир
Джонсон уйдет в отпуск за несколько недель до окончания полномочий
Экономика
Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты во взаиморасчетах
Мир
Киев призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС
Мир
Шольц заявил об отправке новейшего оружия на Украину
Сюжет:

Китай ввел запрет на 100 тайваньских брендов перед визитом Пелоси

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Liu Jinhai
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Китае запретили продажу продуктов питания более 100 брендов из Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров перед визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

Как пишет агентство Bloomberg 2 августа, в КНР запрещены к продаже тайваньские морепродукты, чай и мед. Китайский запрет является последним в серии мер, предпринятых Пекином в отношении сельскохозяйственной отрасли Тайваня, сообщили журналисты.

Во многих фруктовых регионах Южного Тайваня поддерживают политический курс Демократической прогрессивной партии главы администрации островного государства Цай Инвэнь, которая выступает за формальную независимость Тайваня.

При этом в прошлом году Китай уже заставал Тайвань врасплох, когда резко запретил импорт ананасов с острова. Затем Пекин запретил импорт восковых и сахарных яблок. При этом известно, что большая часть фруктов, произведенных на Тайване, потребляется внутри страны, а вот подавляющая часть экспорта идет в Китай.

Ранее во вторник сообщалось, что в аэропорт Таоюань в Тайбэе пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань представительницы США, хотя она должна прилететь в другой аэропорт. Прибытие Пелоси ожидается в аэропорт Сушань в Тайбэе около 22:30 по местному времени (17:30 мск). А в среду, 3 августа, она должна посетить законодательный юань (парламент Тайваня) и встретиться с руководством острова, включая Цай Инвэнь. После этого около полудня она покинет остров, завершив свой краткий визит.

При этом постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022