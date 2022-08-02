В аэропорт Тайбэя пришло письмо о трех взрывных устройствах для срыва визита Пелоси

В аэропорт Тайбэя «Таоюань» пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси, хотя она должна прилететь в другой аэропорт. Об этом во вторник, 2 августа, пишет газета «Хуаньцю шибао».

В тексте письма было сказано о том, что «для недопущения визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в аэропорту заложены три взрывных устройства». Администрация аэропорта оперативно среагировала, оповестив службу безопасности воздушной гавани, минтранс, управление гражданской авиации и полицию.

На данный момент правоохранители устанавливают автора сообщения.

Эвакуация с территории аэропорта объявлена не была, но сотрудников призвали быть максимально бдительными.

Ранее в этот день стало известно о том, что постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами.

Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

В понедельник телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника сообщал о планах Пелоси посетить Тайвань в рамках своего турне по Азии, несмотря на опасения со стороны Белого дома по поводу возможной эскалации с Пекином.