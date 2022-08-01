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CNN: Пелоси намерена посетить Тайвань вопреки опасениям администрации Байдена

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Спикер палаты представителей США, третий по статусу американский политик Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии, несмотря на опасения со стороны Белого дома по поводу возможной эскалации с Пекином. Об этом 1 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

По словам высокопоставленного тайваньского чиновника, ожидается, что Пелоси прибудет в Тайвань и одну ночь проведет на острове. Когда именно политик прибудет на остров, он не уточнил.

Как добавил источник в американской администрации, Вашингтон опасается последствий подобного сценария, так как не хочет конфронтации с Пекином. По его словам, Пентагон работает круглосуточно, отслеживая любые передвижения китайских сил в регионе и разрабатывая план по обеспечению безопасности Пелоси.

Позже в понедельник четыре китайских истребителя J-16 вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. Они покинули зону через несколько минут. Также стало известно, что группа авианосцев Военно-морских сил США направилась в воды к юго-востоку от Тайваня.

19 июля о возможном визите Пелоси на Тайвань сообщила газета Financial Times. Издание написало, что политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки Тайваню, находящемуся под растущим влиянием Пекина.

На фоне этих сообщений МИД Китая пригрозил применить силовые методы в случае прибытия Пелоси на Тайвань. В ведомстве визит расценивают как «грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР».

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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