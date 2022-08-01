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Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

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Фото: Сommons.wikimedia.org/中華民國國防部
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Четыре китайских истребителя J-16 вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Об этом 1 августа в Twitter сообщило министерство национальной обороны острова.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

По данным ведомства, самолеты зашли в юго-западную зону и повернули обратно.

Ранее 21 июня в опознавательную зону ПВО Тайваня зашли около 30 военных самолетов КНР. В их числе были истребители, стратегические бомбардировщики, противолодочные самолеты и другие воздушные суда Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. 1 августа сообщалось, что спикер может прибыть на Тайвань 2-го числа. По словам экспертов, самолет Пелоси может приземлиться в аэропорту Тайваня под надуманным предлогом. Обсуждается «внезапная неисправность самолета».

На фоне этих сообщений 1 августа МИД Китая пригрозил применить силовые методы в случае прибытия Пелоси на Тайвань. В ведомстве подобный визит расценивают как «грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР».

По данным китайского аналитического центра SCSPI, США отправили в акваторию Тайваня группу кораблей во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган». Отмечается, что корабли могут находиться на расстоянии не более 800 км от острова.

1 августа Пелоси прибыла в Сингапур. Также она посетит Малайзию, Южную Корею и Японию. Помимо Пелоси, в состав делегации США вошли Марк Такано, Грегори Микс, Раджа Кришнамурти, Сьюзан Делбин и Энди Ким.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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