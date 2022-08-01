Реклама
Прямой эфир
Мир
В парламенте Сербии допустили осложнение ситуации из-за премьера Косово
Мир
В Турции назвали TANAP альтернативой поставкам российского газа в ЕС
Мир
НАТО выразила готовность вмешаться в случае угрозы стабильности в Косово
Политика
Россия обвинила Запад в замораживании диалога по антитеррору под надуманными предлогами
Мир
Вучич выступил с обращением в связи с ситуацией на границе Сербии и Косово
Мир
Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября
Экономика
Число преступлений с использованием ИТ упало впервые за пять лет
Экономика
В ЦБ рассказали о вошедших в шорт-лист символах для обновленных 1 тыс. и 5 тыс. рублей
Общество
Синоптики пообещали до 28 градусов тепла в Московском регионе 1 августа
Мир
Эксперты назвали недостаточным потенциал Испании стать газовым хабом ЕС
Мир
Алжир выразил готовность вступить в БРИКС
Мир
Премьер-министр Сербии назвала Курти причиной эскалации в Косово и Метохии

Нэнси Пелоси прибыла в Сингапур

0
Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Olaf Schuelke
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Сингапур. Об этом 31 июля рассказало издание SwissInfo.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

Пелоси нанесла визит в страну в рамках турне по странам Азии. В состав делегации вошло шесть человек из числа членов Палаты представителей, которых возглавляет Пелоси.

Как передает канал CNA, во время переговоров с руководством Сингапура политик обсудит с ним «взаимную безопасность, экономическое партнерство и демократическое управление в Индо-Тихоокеанском регионе». Общей целью поездки по всем странам Азии является необходимость «подтвердить непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе».

Детали своей поездки в страны Азии Пелоси рассказала ранее в тот же день. Помимо Сингапура, американский парламентарий посетит Малайзию, Южную Корею и Японию. Помимо Пелоси в состав делегации США вошли Марк Такано, Грегори Микс, Раджа Кришнамурти, Сьюзан Делбин и Энди Ким.

Азиатское турне Нэнси Пелоси привлекло внимание мирового сообщества из-за предполагавшейся поездки на Тайвань, которую та не упомянула во время анонса маршрута поездки.

19 июля газета Financial Times сообщала о том, что делегация, возглавляемая Пелоси, предположительно может посетить Тайбэй, что вызвало разногласия между КНР и США. Тогда представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга заявил, что Пекин не оставит без реакции такие планы американской стороны.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, комментируя 31 июля вероятный отказ Нэнси Пелоси от визита на Тайвань, заявил о том, что подобный жест демонстрирует неготовность Вашингтона к военной конфронтации с Пекином. По его мнению, Китай одержал моральную победу в этой ситуации.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022