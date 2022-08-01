Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Сингапур. Об этом 31 июля рассказало издание SwissInfo.

Пелоси нанесла визит в страну в рамках турне по странам Азии. В состав делегации вошло шесть человек из числа членов Палаты представителей, которых возглавляет Пелоси.

Как передает канал CNA, во время переговоров с руководством Сингапура политик обсудит с ним «взаимную безопасность, экономическое партнерство и демократическое управление в Индо-Тихоокеанском регионе». Общей целью поездки по всем странам Азии является необходимость «подтвердить непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе».

Детали своей поездки в страны Азии Пелоси рассказала ранее в тот же день. Помимо Сингапура, американский парламентарий посетит Малайзию, Южную Корею и Японию. Помимо Пелоси в состав делегации США вошли Марк Такано, Грегори Микс, Раджа Кришнамурти, Сьюзан Делбин и Энди Ким.

Азиатское турне Нэнси Пелоси привлекло внимание мирового сообщества из-за предполагавшейся поездки на Тайвань, которую та не упомянула во время анонса маршрута поездки.

19 июля газета Financial Times сообщала о том, что делегация, возглавляемая Пелоси, предположительно может посетить Тайбэй, что вызвало разногласия между КНР и США. Тогда представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга заявил, что Пекин не оставит без реакции такие планы американской стороны.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, комментируя 31 июля вероятный отказ Нэнси Пелоси от визита на Тайвань, заявил о том, что подобный жест демонстрирует неготовность Вашингтона к военной конфронтации с Пекином. По его мнению, Китай одержал моральную победу в этой ситуации.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.