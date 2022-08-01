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CNN узнал о плане Пелоси посетить Тайвань вопреки опасениям Белого дома

CNN: Пелоси может посетить Тайвань в азиатском туре, несмотря на опасения Белого дома
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Фото: REUTERS/Eric Lee
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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии, несмотря на предупреждения со стороны официальных лиц администрации Джо Байдена. Об этом 1 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного тайваньского правительственного чиновника и официального представителя США.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

По словам источника в островной администрации, ожидается, что Пелоси прибудет в Тайвань и одну ночь проведет на острове. Когда именно политик прибудет на остров, не уточняется.

При этом Вашингтон опасается последствий подобного сценария, так как не хочет конфронтации с Пекином.

Официальный представитель США добавил, что представители министерства обороны работают круглосуточно, отслеживая любые передвижения китайцев в регионе и разрабатывая план по обеспечению ее безопасности.

Ранее в понедельник в МИД Китая заявили, что визит Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Также в этот день сообщалось, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа. По словам экспертов, самолет Пелоси может приземлиться в аэропорту Тайваня под надуманным предлогом. Обсуждается «внезапная неисправность самолета».

Американский политик может провести на острове ночь и в среду, 3 августа, встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь. Кроме того, в планах Пелоси — встречи с другими официальными лицами Тайваня.

1 августа Пелоси прибыла в Сингапур. Также она посетит Малайзию, Южную Корею и Японию. Помимо Пелоси в состав делегации США вошли Марк Такано, Грегори Микс, Раджа Кришнамурти, Сьюзан Делбин и Энди Ким.

Азиатское турне третьего по статусу американского политика привлекло внимание мирового сообщества из-за предполагавшегося визита на Тайвань, который та не упомянула во время анонса маршрута поездки.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, комментируя возможный отказ Нэнси Пелоси от визита на Тайвань, заявил о том, что подобный жест демонстрирует неготовность Вашингтона к военной конфронтации с Пекином. По его мнению, Китай одержал моральную победу в этой ситуации.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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