Аналитики сообщили об отправке кораблей ВМС США в акваторию Тайваня

Группа авианосцев Военно-морских сил США направилась в акваторию к юго-востоку от Тайваня. Об этом сообщает в понедельник, 1 августа, китайский аналитический центр SCSPI.

По данным центра, американские корабли во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) еще 30 июля покинули Южно-Китайское море и вышли в Филиппинское море через пролив Сан-Бернардино. Оттуда группа обогнула остров Лусон и двинулась в сторону Тайваня. Как отмечает SCSPI, в настоящее время корабли могут находиться на расстоянии около 800 км от острова.

Также сообщается, что утром первого августа американский самолет Grumman C-2 Greyhound вылетел с аэродрома в Окинаве и выдвинулся в акваторию Лусонского пролива. Расстояние между Лусоном и Тайванем составляет чуть более 1 тыс. км и преодолевается пассажирским самолетом всего за два часа.

Ранее в понедельник японская газета Nikkei Asia написала, что США стягивают авианосцы и самолеты ближе к Тайваню. В качестве причины издание назвало возможный прилет спикера конгресса США Нэнси Пелоси.

Информация о том, что Пелоси может приехать на Тайвань, появилась также сегодня в газете China Times. По данным издания, конгрессвумен 3 августа может встретиться с главой администрации острова. В МИД Тайваня это сообщение пока не подтвердили.

До этого, 19 июля, о возможном визите Пелоси на Тайвань сообщила газета Financial Times. Издание написало, что политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки Тайваню, находящемуся под растущим влиянием Пекина.

На фоне этих сообщений МИД Китая пригрозил применить силовые методы в случае прибытия Пелоси на Тайвань. В ведомстве подобный визит расценивают как «грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР».

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.