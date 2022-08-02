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Пелоси может прилететь на Тайвань с делегацией из шести человек

China Times: Пелоси может прилететь на Тайвань с делегацией из шести человек
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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань с делегацией из шести человек. Об этом сообщает во вторник, 2 августа, газета China Times.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

Отмечается, что Пелоси может прибыть спецбортом в аэропорт Тайбэя Сунщань вечером во вторник в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени (17:00-18:00 мск). Вместе с ней будут еще шесть членов палаты представителей от Демократической партии.

После встречи с властями Тайваня, которая должна состоятся утром 3 августа, американский политик сразу же покинет остров, уточнили журналисты.

Накануне постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита спикера палаты представителей США на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами.

Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

Японская газета Nikkei Asia написала в понедельник, 1 августа, что США направят авианосцы и самолеты ближе к Тайваню перед возможным визитом спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на остров.

Между тем, как написала 30 июля газета South China Morning Post, обсуждаемый визит Пелоси на остров может ограничиться пребыванием в транзитной зоне аэропорта, Там она сможет встретиться с главой администрации Цай Инвэнем. Соответствующее мнение высказала изданию эксперты.

Они заявили, что визит спикера будет преподнесен как неофициальный. Короткая остановка на пути из Малайзии удовлетворит Пекин, уверен бывший сотрудник Пентагона Дрю Томпсон.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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