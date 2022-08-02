СМИ спрогнозировали задержку Пелоси на Тайване

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может затянуться до вечера среды, 3 августа. Об этом предупреждает тайваньский телеканал «Саньли» во вторник, 2 августа.

«Ожидается, что она (Пелоси. — Ред.) покинет Тайвань в 17:00 (12:00 мск)», — отмечается в сообщении.

Как сообщают источники телеканала, Пелоси прибудет на остров 2 августа примерно в 21:30 (16:30 мск), а на следующий день рано утром состоится видеоконференция в отеле. Далее в 9:00 (4:00 ночи мск) Пелоси собирается посетить законодательный юань (парламент Тайваня), а через час встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь и отправится на званый обед. В 14:00 (9:00 мск) спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов поедет в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй.

К 14:00 мск 2 августа данные Flightradar свидетельствуют о том, что самолет с Пелоси после вылета из Малайзии повернул в сторону Тайваня.

На фоне возможного визита Пелоси Китай запретил продажу продуктов питания более 100 брендов Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров. Как писало агентство Bloomberg, в КНР запрещены к продаже тайваньские морепродукты, чай и мед. Китайский запрет является последним в серии мер, предпринятых Пекином в отношении сельскохозяйственной отрасли Тайваня, сообщили журналисты.

При этом постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.