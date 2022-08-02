В Кремле назвали провокационным возможный визит Пелоси на Тайвань

Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на непризнанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе. Об этом заявил 2 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы сейчас не можем доподлинно сказать, долетит ли она туда. Но всё, что связано с этим турне и возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию в регионе и ведет к нарастанию напряженности», — указал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков также отметил, что в Китае весьма чувствительное отношение к проблеме отношений с островным соседом и это совершенно оправданно.

«И вместо того, чтобы с уважением относиться, США выбирают путь конфронтации. Ничего хорошего это не сулит, здесь можно выразить только сожаление», — заметил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что вне зависимости от возникновения провокационных ситуаций, безопасность границ России по всему периметру надежно обеспечивается Вооруженными силами РФ.

Ранее, во вторник, почетный профессор тайваньского Института исследований Восточной Азии Национального университета Чжэнчжи Артур Дин в комментарии «Известиям» высказал мнение, что визит Пелоси на Тайвань не приведет к войне или военному конфликту, однако его следствием почти наверняка станет усиление военного присутствия Китая вблизи Тайваня.

Тогда же стало известно, что спецборт США со спикером палаты представителей конгресса вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия). Самолет сейчас направляется в юго-восточном направлении. По данным газеты «Ляньхэбао» Тайваня, в Куала-Лумпур в этот день из Японии прибыл еще один самолет такого же типа — C-40C.

До этого в аэропорт Тайбэя «Таоюань» пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань представительницы США, хотя она должна прилететь в другой аэропорт. Прибытие Пелоси ожидается в аэропорт Суншань в Тайбэе около 22:30 по местному времени (17:30 мск). А в среду, 3 августа, она должна посетить Законодательный юань (парламент Тайваня) и встретиться с руководством острова, включая Цай Инвэнь. После этого около полудня она покинет остров, завершив свой краткий визит.

При этом постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.