Эксперт рассказал о возможных последствиях визита Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей конгресса США на Тайвань не приведет к войне или военному конфликту, однако его следствием почти наверняка станет усиление военного присутствия Китая вблизи Тайваня. Такое мнение «Известиям» во вторник, 2 августа, высказал почетный профессор тайваньского Института исследований Восточной Азии Национального университета Чжэнчжи Артур Дин.

«Не будет никакой войны или военного конфликта, за исключением военной демонстрации с большим количеством истребителей, вылетающих в тайваньскую зону ПВО или среднюю линию в Тайваньском проливе, или военных учений в прибрежных районах, как было объявлено», — сказал он.

По словам эксперта, чрезмерная реакция может создать еще больше проблем для предстоящего XX съезда Компартии Китая в начале ноября и нанести ущерб отношениям между Китаем и всеми западными странами, отношения с которыми Пекин старается выправить.

«Они [китайцы] могут ввести дополнительные экономические санкции против тайваньского частного бизнеса. Но это не будет способствовать экономической интеграции между Тайванем и Китаем, как того желает Си Цзиньпин», — добавил Артур Дин.

Ранее, во вторник, сообщалось, что в аэропорт Тайбэя «Таоюань» пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань представительницы США, хотя она должна прилететь в другой аэропорт. Прибытие Пелоси ожидается в аэропорт Суншань в Тайбэе около 22:30 по местному времени (17:30 мск). А в среду, 3 августа, она должна посетить Законодательный юань (парламент Тайваня) и встретиться с руководством острова, включая Цай Инвэнь. После этого около полудня она покинет остров, завершив свой краткий визит.

В этот же день в Китае запретили продажу продуктов питания более 100 брендов из Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров перед визитом Пелоси. Как писало агентство Bloomberg, в КНР запрещены к продаже тайваньские морепродукты, чай и мед. Китайский запрет является последним в серии мер, предпринятых Пекином в отношении сельскохозяйственной отрасли Тайваня, сообщили журналисты.

При этом постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.