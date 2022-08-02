Спецборт с Пелоси вылетел из Куала-Лумпура

Спецборт США со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во вторник, 2 августа, вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия). Самолет сейчас направляется в юго-восточном направлении, согласно информации на сервисе Flightradar24.

По данным газеты «Ляньхэбао» Тайваня, в Куала-Лумпур в этот день из Японии прибыл еще один самолет такого же типа — C-40C. Однако пока информации нет, какой борт будет использоваться для перемещений Пелоси.

Ранее во вторник сообщалось, что в аэропорт Таоюань в Тайбэе пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань представительницы США, хотя она должна прилететь в другой аэропорт. Прибытие Пелоси ожидается в аэропорт Сушань в Тайбэе около 22:30 по местному времени (17:30 мск). По некоторым данным, 3 августа, она должна посетить законодательный юань (парламент Тайваня) и встретиться с руководством острова, включая Цай Инвэнь. После этого около полудня она покинет остров, завершив свой краткий визит.

При этом постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.