В китайской провинции Фуцзянь включили сирены

В китайской провинции Фуцзянь, находящейся через пролив от Тайваня, сработали сирены. Видеокадрами делятся местные жители в соцсетях 2 августа.

По данным китайских СМИ, ВВС КНР направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив.

Реакция Пекина стала ответом на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Борт с ней приземлился в аэропорту Суншань.

Ожидается, что Пелоси 3 августа проведет видеоконференцию в отеле, посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), встретится с руководством острова и съездит в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй, после чего покинет остров.

Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, жестко осудил визит Пелоси. В подобном жесте Пекин видит потворство тайваньскому сепаратизму. В МИД страны в случае прибытия политика на остров пригрозили применить силовые методы. Кроме того, Китай запретил продажу продуктов питания более 100 брендов Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.