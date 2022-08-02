Китай направил истребители Су-35 в Тайваньский пролив

Военно-воздушные силы Китая направили истребители Су-35 в Тайнваньский пролив. Об этом 2 августа сообщил телеканал CGTN.

Также сообщается, что в провинции Фуцзянь материкового Китая разрываются сирены.

2 августа источники China Times сообщили о визите на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ожидается, что 3 августа американский политик встретится с председателем тайваньского парламента Ю Сикунем и главой администрации острова Цай Инвэнь, после чего покинет остров.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и США. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

2 августа два авианосца Китая вышли в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань. По данным СМИ, они могли направиться к району Тайваньского пролива.

Днем ранее госсекретарь администрации США Энтони Блинкен заявил, что Пекин должен вести себя ответственно и не создавать напряженность в случае визита спикера палаты представителей США на Тайвань. По его словам, Пелоси имеет право самостоятельно принимать решение относительно посещения острова, поскольку конгресс США является независимой структурой.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.