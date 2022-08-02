Два авианосца КНР вышли в море перед возможным приездом Пелоси

Два авианосца армии Китая вышли в море и могут направиться к району Тайваньского пролива в связи с возможным визитом спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом 2 августа сообщило китайское издание «Чжунго шибао».

Авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» вышли из портов Циндао и Санья.

Не уточняется, держат ли курс корабли в зону Тайваньского пролива или направились на военные учения, проводимые Китаем в этих водах.

По словам источника издания, «Ляонин» покинул порт приписки Циндао 31 июля и, как ожидается, отправится на юг и прибудет в зону учений Восточно-Китайского моря для развертывания. «Шаньдун» вышел из Саньи на следующий день.

В настоящее время два американских авианосца с истребителями F-35B находятся на границе Южно-Китайского моря недалеко от Тайваня.

Кроме того, очевидцы заметили несколько военных кораблей в водах Тайваньского пролива. Пассажиры самолетов, снявшие несколько видео, полагают, что это корабли береговой охраны Китая.

Также днем 2 августа в аэропорт Тайбэя «Таоюань» пришло сообщение о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита Пелоси на Тайвань. Правоохранители устанавливают отправителя.

Ранее в этот день стало известно, что постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая.

По данным китайской прессы, Пелоси может прибыть спецбортом в аэропорт Тайбэя Сунщань вечером во вторник в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени (17:00–18:00 мск).

Как написала 30 июля газета South China Morning Post, обсуждаемый визит Пелоси на остров может ограничиться пребыванием в транзитной зоне аэропорта, Там она сможет встретиться с главой администрации Цай Инвэнем. Соответствующее мнение высказали изданию эксперты.

1 августа тайваньский информационный портал ETtoday 1 августа сообщил, что Пелоси прибудет на остров 2 августа. Она остановится в отеле Grand Hyatt и на следующий день, 3 августа, посетит парламент Тайваня. Политик встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.