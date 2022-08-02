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Источники подтвердили планы Пелоси посетить Тайвань

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Фото: ТАСС/EPA/RITCHIE B. TONGO
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Зарубежные источники подтвердили 2 августа визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает тайваньская газета China Times.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

По данным издания, Пелоси прибудет на остров около 10 часов вечера по местному времени (17:00 мск). Отмечается, что завтра, 3 августа, американский политик встретится с председателем тайваньского парламента Ю Сикунем и главой администрации острова Цай Инвэнь, после чего покинет Тайвань.

Ранее во вторник стало известно, что самолет, в котором может находиться Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань. Данные сайта Flightradar свидетельствуют, что самолет, в котором может лететь Пелоси, повернул в сторону Тайваня и летит над морем Сулавеси. По информации сервиса на 13:25 мск, за полетом Boeing C-40C следят 330 тыс. пользователей. Известно, что делегация Пелоси забронировала 48 номеров в отеле Grand Hyatt в Тайбэе.

В этот же день в аэропорт Тайбэя «Таоюань» пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань представительницы США, хотя она должна прилететь в другой аэропорт.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и США. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

Днем ранее госсекретарь администрации США Энтони Блинкен заявил, что Пекин должен вести себя ответственно и не создавать напряженность в случае визита спикера палаты представителей США на Тайвань. По его словам, Пелоси имеет право самостоятельно принимать решение относительно посещения острова, поскольку конгресс США является независимой структурой.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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