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Самолет Пелоси направился в аэропорт Тайбэя

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Фото: commons.wikimedia.org/玄史生
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Самолет, в котором может находиться спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань. Об этом 2 августа, сообщил в Twitter сервис IntelWalrus, который занимается поиском данных из открытых источников.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

«Явное подтверждение того, что SPAR19 действительно направляется в Тайбэй из только что отправленного сообщения ACARS (Адресно-отчетная система авиационной связи. — Ред.)! Диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании «свой-чужой», также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй», — написали авторы аккаунта.

Данные сайта Flightradar свидетельствуют, что самолет, в котором может лететь Пелоси, повернул в сторону Тайваня и летит над морем Сулавеси. По информации сервиса на 13:25 мск, за полетом Boeing C-40C следят 330 тыс. пользователей. Борт направляется из Малайзии и находится в районе Индонезии.

Ранее сообщалось, что спецборт США со спикером палаты представителей конгресса вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия). Самолет направляется в юго-восточном направлении. По данным газеты «Ляньхэбао» Тайваня, в Куала-Лумпур в этот день из Японии уже прибыл еще один самолет такого же типа — C-40C.

Также известно, что в аэропорт Тайбэя «Таоюань» во вторник пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань представительницы США, хотя она должна прилететь в другой аэропорт. Прибытие Пелоси ожидается в аэропорт Суншань в Тайбэе около 22:30 по местному времени (17:30 мск). А в среду, 3 августа, она должна посетить законодательный юань (парламент Тайваня) и встретиться с руководством острова, включая Цай Инвэнь. После этого около полудня она покинет остров, завершив свой краткий визит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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