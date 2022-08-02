Делегация Пелоси забронировала 48 номеров в отеле Тайбэя

Делегация спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси забронировала 48 номеров в отеле Grand Hyatt в Тайбэе. Об этом во вторник, 2 августа, сообщила газета United Daily News.

По данным СМИ, для Пелоси забронирован весь этаж в пятизвездочной гостинице. Отмечается, что персонал отеля имеет большой опыт в обеспечении безопасности высокопоставленных политиков.

Издание напомнило, что в этой же гостинице останавливался бывший госсекретарь США Майкл Помпео во время неофициального визита на Тайвань в марте этого года.

2 августа телеканал «Саньли» сообщил, что Пелоси прибудет на Тайвань во вторник примерно в 21:30 (16:30 мск), а на следующий день рано утром состоится видеоконференция в отеле. Далее в 9:00 (4:00 ночи мск) Пелоси посетит законодательный юань (парламент Тайваня), а через час встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь и отправится на званый обед. В 14:00 (9:00 мск) спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов поедет в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй. Ожидается, что Пелоси покинет Тайвань в 17:00 (12:00 мск).

На фоне возможного визита Пелоси Китай запретил продажу продуктов питания более 100 брендов Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров. Как писало агентство Bloomberg, в КНР запрещены к продаже тайваньские морепродукты, чай и мед. Китайский запрет является последним в серии мер, предпринятых Пекином в отношении сельскохозяйственной отрасли Тайваня, сообщили журналисты.

При этом постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на непризнанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе. Песков также отметил, что в Китае весьма чувствительное отношение к проблеме отношений с островным соседом и это совершенно оправданно.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.