Пекин не исключил применения силы для решения вопроса с Тайванем

Китайская Народная Республика не исключает использования силы для решения тайваньского вопроса, но она против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил. Такое заявление сделал официальный представитель 20-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК) Сунь Ели.

«Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, и их сепаратистскую деятельность», — подчеркнул он во время пресс-конференции перед открытием 20-го съезда Компартии Китая.

Как отметил Сунь Ели, задачей Пекина является мирное воссоединение, по этой причине жителям Тайваня беспокоиться не о чем.

28 сентября тайваньское минобороны сообщило о том, что КНР направила к району острова 31 самолет и четыре военных корабля. Тайвань, в свою очередь, отправил воздушный патруль для мониторинга ситуации, а также выпустил радиопредупреждения и развернул зенитно-ракетные комплексы.

В этот же день вице-президент США Камала Харрис заявила, что Штаты продолжат поддерживать самооборону острова. Она также назвала учения КНР вокруг Тайваня, которые развернулись после несогласованного с Пекином визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, «дестабилизирующими».

21 сентября министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи заявили, что Россия и Китай выступают против деструктивного курса Вашингтона в отношении Тайваня.

До этого, 19 сентября, Китай сделал предупреждение Соединенным Штатам и выразил протест в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о Тайване. Американский лидер тогда отметил, что Штаты не поощряют Тайвань к обретению независимости от КНР, однако США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

16 сентября журналистка CNN отметила, что Си Цзиньпин якобы сообщил военным своей страны, что хочет установить военный контроль над Тайванем к 2027 году.

14 сентября комитет сената конгресса США по иностранным делам одобрил инициативу о предоставлении военной помощи администрации Тайваня на фоне ситуации с Китаем. Она предполагает выделение военной помощи острову на $4,5 млрд в течение четырех лет, а также кредитных гарантий на военные закупки на сумму до $2 млрд.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.