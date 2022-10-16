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Си Цзиньпин заявил об усилении ВС для защиты суверенитета КНР

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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Китай планирует нарастить потенциал вооруженных сил для защиты государственного суверенитета. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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«Мы должны претворить в жизнь идею партии об укреплении армии, <…> ускорить модернизацию военной теории, модернизацию военной организации, личного состава, вооружений и техники, улучшить стратегические возможности армии по защите национальной безопасности и суверенитета», — сказал он на церемонии открытия 20-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

Генеральный секретарь КПК также отметил, что Пекин стремится к воссоединению с Тайванем на мирных условиях, однако допускает применение силы в случае необходимости. При этом он подчеркнул, что при любом раскладе меры не будут направлены против мирного населения.

Несмотря на стремление добиться возвращения островной провинции, по словам Си Цзиньпина, Китай никогда не будет расширять свои границы и вести империалистическую политику.

До этого председатель КНР заявил, что республика настроена продолжать борьбу с сепаратистским действиям, направленным на независимость Тайваня.

Ранее в воскресенье в Пекине начался 20 съезд КПК, на котором планируется скорректировать стратегию социализма с китайской спецификой в связи с изменениями международной конъюнктуры и задачами национального развития в новую эру. Церемония открытия состоялась в Доме народных собраний (парламент) в Пекине.

28 сентября тайваньское минобороны сообщило о том, что КНР направила к району острова 31 самолет и четыре военных корабля. Тайвань, в свою очередь, отправил воздушный патруль для мониторинга ситуации, а также выпустил радиопредупреждения и развернул зенитно-ракетные комплексы.

21 сентября министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи заявили, что Россия и Китай выступают против деструктивного курса Вашингтона в отношении Тайваня.

До этого, 19 сентября, Китай сделал предупреждение Соединенным Штатам и выразил протест в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о Тайване. Американский лидер тогда отметил, что Штаты не поощряют Тайвань к обретению независимости от КНР, однако США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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