В США заявили о сотрудничестве РФ и КНР в борьбе против единства НАТО

В Вашингтоне обеспокоены тем, что Россия и Китай могут обмениваться стратегиями, направленными против единства НАТО. Об этом 20 декабря заявила постоянный представитель США при блоке Джулиан Смит.

«Нет никаких сомнений в том, что они работают над тем, чтобы разобщить партнеров по трансатлантическому альянсу. Мы хорошо осведомлены об этих попытках и намерены с ними бороться», — приводит ее слова газета Financial Times.

По мнению Смит, Москва и Пекин также обмениваются «гибридными тактиками», создавая риски в вопросах энергоносителей и кибербезопасности.

В материале указывается, что в последнее время США склоняют членов альянса к ужесточению позиций по отношению к Китаю, говоря об угрозе всему Западу со стороны Пекина. Однако Смит подчеркнула, что Вашингтон не намерен переключать внимание союзников по НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион, а лишь стремится обеспечить внутреннюю оборону альянса.

О том, что Китай не скрывает партнерства с Россией, 15 декабря «Известиям» заявил главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков.

По его словам, нельзя утверждать, что Китай игнорирует Россию, а на самом деле ведет диалог «за спиной». Эксперт отметил, что есть «вещи абсолютно бесспорные, например сотрудничество в Арктике». Также поставки газа из РФ в Китай устойчиво растут.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

В ноябре обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг заявил, что антироссийские санкции, введенные со стороны западных стран, подарили РФ важного союзника — Китай. Он указал на внушительный потенциал России и Китая к наращиванию объемов торгового оборота при помощи железнодорожного сообщения, что в свою очередь увеличит скорость доставки товаров.