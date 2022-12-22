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Посол КНР в РФ предрек «последние дни» гегемонизму и политике силы в мире

Посол Китая в России заявил, что гегемонизм и политика силы в мире доживают последние дни
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Evgeny Sinitsyn
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Гегемонизм и политика силы доживают последние дни, многополярность мира и демократизация международных отношений неизбежно наступят. Об этом 22 декабря заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

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Он отметил, что сегодня мировая обстановка переживает «невиданные за столетие глубокие перемены».

«Перед лицом меняющейся международной ситуации развивающиеся страны всё чаще сталкиваются с внутренними и внешними вызовами, всё сильнее становится их стремление к миру, развитию и сотрудничеству, всё крепче воля к продвижению многополярности мира», — заявил посол в беседе с «РИА Новости».

По его словам, многополярность мира и демократизация международных отношений «являются господствующей тенденцией и общим устремлением человечества», несмотря на попытки небольшой группы стран придерживаться односторонней политики силы и вмешательства во внутренние дела других стран.

«Этот исторический процесс необратим, и гегемонизм и политика силы доживают последние дни», — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

При этом он отметил растущую коллективную роль стран с формирующимся рынком в мировой экономике. В обоснование этого посол привел данные Международного валютного фонда, согласно которым экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран сегодня составляет уже более 40,92% от общего объема мировой экономики и вносит 80% в мировой экономический рост, сохраняя при этом более высокие темпы роста по сравнению с развитыми странами.

«Согласно прогнозу ОЭС (Организации экономического сотрудничества. — Ред.), в 2023 году три четверти мирового экономического роста придется на страны с развивающимися рынками, в основном Азиатского региона», — подытожил Чжан Ханьхуэй.

Накануне, 21 декабря, заместитель председателя Совета безопасности России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Зампред Совбеза РФ назвал полезными российско-китайские переговоры. Политики высоко оценили состояние и перспективы отношений двух стран, обменявшись мнениями по широкому кругу вопросов.

В свою очередь лидер КНР заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Он подчеркнул, что развитие китайско-российского партнерства является долгосрочным стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

До этого, 27 ноября, глава МИД Китая Ван И заявил о продвижении многополярного мира вместе с Россией. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

В тот же день посол России в КНР Игорь Моргулов указал на несокрушимую дружбу между РФ и Китаем. Дипломат добавил, что Россия будет стремиться к углублению сотрудничества с КНР во всех сферах, а также приложит максимум усилий для преодоления совместно с Китаем «однополярной гегемонии».

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