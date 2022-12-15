Экономист оценил перспективу дедолларизации экономических отношений Китая и СА
Китай активно заходит на Ближний Восток и готов потеснить оттуда США не только как основной покупатель энергоресурсов из Саудовской Аравии (СА), но и как инвестор, экономический и геополитический партнер (в первую очередь в рамках проекта «Пояс и путь») и источник технологий. Из-за осложнения отношений между США и СА в последние годы КНР вполне может занять американские позиции, узнали «Известия».
«Саудиты раздражены постоянными американскими претензиями в плане отсутствия у них либеральных свобод. По этой причине королевство старается проводить многовекторную внешнюю политику и пытается искать партнеров в Азии. Более того, его пример как лидера Ближнего Востока могут перенять другие страны региона, занимающиеся экспортом энергоносителей: Катар или Объединенные Арабские Эмираты», — считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Павел Захаров.
После недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Саудовскую Аравию в СМИ появились сообщения о негласной договоренности сторон перевести нефтяные контракты в юани. Однако заинтересованность в недолларовых расчетах проявилась достаточно давно.
В 2009 году, в разгар кризиса, западная пресса сообщала о серии непубличных встреч по этому вопросу глав финансовых ведомств стран-экспортеров — Бразилии, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и ОАЭ — с партнерами, среди которых фигурировали Китай, Япония и Франция.
На фоне этого начались резкий (в итоге более чем двукратный) рост цены на золото и вместе с ним стремительное увеличение китайских золотовалютных резервов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 15 декабря, в 10:00
Право на отказ: Китай хочет платить за саудовскую нефть в юанях