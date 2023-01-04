FT указала на формирование Китаем нового энергетического миропорядка

Намерение Китая перейти к расчету в юанях при приобретении нефти у государств Персидского залива ведет к формированию нового международного энергетического порядка. Об этом говорится в статье британского издания Financial Times (FT), опубликованной 3 января.

«Предыдущие 70 лет безопасность США на Ближнем Востоке обменивалась на нефть, привязанную к доллару. Но времена меняются, и 2023 может запомнится как год, когда сформировался новый мировой энергетический порядок между Китаем и Ближним Востоком», — пишут авторы материала.

Аналитик швейцарского банка Credit Suisse Золтан Пожар, чье мнение приводится в статье, отмечает, что Китай уже некоторое время наращивает покупки нефти и сжиженного природного газа из Ирана, Венесуэлы, РФ и ряда государств Африки за юани. Но именно декабрьская встреча председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами государств Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) стала решающим моментом.

«Встреча президента Си Цзиньпина с лидерами Саудовской Аравии и Совета сотрудничества стран Персидского залива в декабре ознаменовала рождение нефтеюаня», — отметил Позар.

По его словам, «Китай хочет переписать правила глобального энергетического рынка» в рамках более масштабных усилий по дедолларизации стран БРИКС, таких как Бразилия, Россия, Индия и сам Китай, а также во многих других частях мира. Китай ускорил этот процесс после превращения долларовых валютных резервов в оружие Вашингтона, что стало очевидным после начала конфликта на Украине.

Ранее в тот же день профессор Чунъянского института финансовых исследований в Китае Ван Вэнь отметил, что в мире в настоящий момент наблюдается подлинное «восстание» стран, отвергающих установленные Западом устои и порядки. Эксперт обратил внимание на Китай, успешно движущийся к своей цели стать современной социалистической силой к 2050 году, а также на Бразилию, Мексику, Аргентину, Перу, Чили, Гондурас, Колумбию и другие страны. Их объединяет тот факт, что после недавно прошедших в этих государствах выборах курс властей изменился в сторону дистанцирования от Вашингтона.

Эксперт подчеркнул, что США уже не могут остановить тренд на девестернизацию, особенно на фоне ослабления влияния Вашингтона после пандемии 2020 года и конфликта на Украине.

Ранее, 25 декабря, министр иностранных дел КНР Ван И назвал одним из главных достижений Пекина в 2022 году успешную борьбу с гегемонией США на мировой арене. Он подчеркнул, что для этого Китай использовал площадку ООН, где отстаивал свои национальные интересы, чем привлек на свою сторону немало государств.

15 декабря ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Павел Захаров оценил перспективу дедолларизации экономических отношений Китая и Саудовской Аравии (СА). По его словам, Китай активно заходит на Ближний Восток и готов потеснить оттуда США. По мнению эксперта, из-за осложнения отношений между США и СА в последние годы КНР вполне может занять американские позиции.

7 декабря журнал Foreign Policy указал на то, что США теряют влияние на Саудовскую Аравию, которая всё больше тяготеет к Китаю и России.