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В Китае заявили о росте числа отвергающих западный миропорядок стран

Китайский финансист Ван Вэнь заявил о росте числа отвергающих западный миропорядок стран
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Фото: TASS/EPA
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В мире в настоящий момент наблюдается подлинное «восстание» стран, отвергающих установленные Западом устои и порядки. Такое мнение во вторник, 3 января, выразил в статье для издания South China Morning Post профессор Чунъянского института финансовых исследований в Китае Ван Вэнь.

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По его мнению, если бы у прошедшего 2022 года было ключевое слово, им должно было бы стать «девестернизация». Эксперт обратил внимание на Китай, успешно движущийся к своей цели стать современной социалистической силой к 2050 году, а также на Бразилию, Мексику, Аргентину, Перу, Чили, Гондурас, Колумбию и другие страны. Их объединяет тот факт, что после недавно прошедших в этих государствах выборах курс властей изменился в сторону дистанцирования от Вашингтона.

Также эксперт отметил Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, продолжающих укреплять механизм консультаций глав государств.

«Сохраняя равную дистанцию от России, США, Европы и других держав, Центральная Азия вступает в новый этап национальной консолидации и региональной интеграции», ― подчеркнул Вэнь.

В аналогичном свете автор статьи увидел и страны Ближнего Востока, где после «арабской весны» и антитеррористической кампании США устойчиво выработался курс на собственное независимое развитие. Об этом говорят уже обнародованные планы развития Саудовской Аравии и Катара до 2030 года, Кувейта ― до 2035, Омана ― до 2040, а Объединенных Арабских Эмиратов ― до 2050 года.

Эксперт подчеркнул, что США уже не могут остановить тренд на девестернизацию, особенно на фоне ослабления влияния Вашингтона после пандемии 2020 года и конфликта на Украине.

«Это произошло, когда они (США. ― Ред.) столкнулись с беспрецедентными внутренними проблемами в борьбе с собственной эпидемией COVID-19, расовым конфликтом, экономическим восстановлением и политическим порядком», ― пояснил Вэнь.

По его мнению, схожее ослабление происходит с Европой, когда бывшие колонии европейских держав обгоняют их по богатству.

И в то же время развивающиеся государства, противодействующие «западной гегемонии», в видении автора, вовсе не обязательно идут на конфронтацию с Западом.

«Вместо этого они просто избавляются от западного контроля, все больше ставя свои национальные интересы в стратегический центр. Более демократичная форма международной политики и взаимное уважение ― вот их главные требования», ― добавил автор.

Ранее, 25 декабря, министр иностранных дел КНР Ван И назвал одним из главных достижений Пекина в 2022 году успешную борьбу с гегемонией США на мировой арене. Он подчеркнул, что для этого Китай использовал площадку ООН, где отстаивал свои национальные интересы, чем привлек на свою сторону немало государств.

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