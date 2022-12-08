Foreign Policy указал на потерю США ключевого союзника в борьбе с РФ

США теряют влияние на Саудовскую Аравию, которая всё больше тяготеет к Китаю и России. Об этом 7 декабря сообщил журнал Foreign Policy.

Автор статьи Аарон Миллер заявил, что дни «моногамного брака» Вашингтона с Эр-Риядом подошли к концу. По его словам, в современной холодной войне ближневосточное государство не только отказывается выбрать сторону конфликта, но и сближается с Москвой и Пекином, поскольку этого требуют его собственные интересы.

Миллер отметил, что США перестали уделять должное внимание Ближнему Востоку. Поэтому Саудовская Аравия выбрала в качестве основного партнера Китай, начав налаживать контакты с ним.

«Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии — ее готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, — а также растущее значение Китая как сверхдержавы», — рассказал журналист.

30 октября газета South China Morning Post сообщила, что США могут в скором времени уступить Китаю в своем влиянии на Ближнем Востоке. В статье отмечалось, что Китай может воспользоваться шансом занять освободившуюся «нишу» на фоне конфликта Саудовской Аравии с США из-за добычи нефти и общего снижающегося американского влияния на регион.

Ранее, 26 октября, газета The New York Times сообщила о сорванной секретной сделке Вашингтона и Эр-Рияда. Якобы во время своего ближневосточного турне президент США Джо Байден и принц Мухаммед бен Салман заключили секретную сделку по увеличению добычи нефти. Однако позже, по информации издания, саудовский лидер обманул администрацию Байдена и согласился сократить добычу топлива.

Днем ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявил, что страна решила быть мудрее в отношениях с США. По его словам, королевство придерживается этикета, в рамках которого нужно «говорить лицом к лицу и ни к кому не поворачиваться спиной». В тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд высмеивает президента Байдена и не относится к нему серьезно.