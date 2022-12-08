Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Мир
Блинкен заявил о готовности Швеции и Финляндии стать членами НАТО
Мир
На Украине в ряде областей вновь объявлена воздушная тревога
Мир
Bloomberg узнало о планах ЕС ввести санкции против Ирана
Мир
В Киеве переименовали еще 32 связанные с Россией и СССР улицы
Спорт
В IBA назвали санкции МОКа прямой атакой на бокс и спортсменов
Мир
Осужденный в РФ Уилан заявил о разочаровании усилиями США по его освобождению
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $76 впервые с декабря 2021 года
Мир
За склонение к диверсии будет грозить до 20 лет тюрьмы
Мир
Во французском Меце осквернили памятник Шарлю де Голлю
Мир
Экс-советник по нацбезопасности США назвал обмен Грайнер капитуляцией Америки
Общество
Отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию

Foreign Policy указал на потерю США ключевого союзника в борьбе с РФ

Foreign Policy: США потеряли Саудовскую Аравию как ключевого союзника в борьбе с Россией
0
Фото: Global Look Press/Wang Bo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США теряют влияние на Саудовскую Аравию, которая всё больше тяготеет к Китаю и России. Об этом 7 декабря сообщил журнал Foreign Policy.

Друг отказался вдруг: отношения США и Саудовской Аравии близятся к краху
Сотрудничество Вашингтона и Эр-Рияда омрачают новые факторы

Автор статьи Аарон Миллер заявил, что дни «моногамного брака» Вашингтона с Эр-Риядом подошли к концу. По его словам, в современной холодной войне ближневосточное государство не только отказывается выбрать сторону конфликта, но и сближается с Москвой и Пекином, поскольку этого требуют его собственные интересы.

Миллер отметил, что США перестали уделять должное внимание Ближнему Востоку. Поэтому Саудовская Аравия выбрала в качестве основного партнера Китай, начав налаживать контакты с ним.

«Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии — ее готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, — а также растущее значение Китая как сверхдержавы», — рассказал журналист.

30 октября газета South China Morning Post сообщила, что США могут в скором времени уступить Китаю в своем влиянии на Ближнем Востоке. В статье отмечалось, что Китай может воспользоваться шансом занять освободившуюся «нишу» на фоне конфликта Саудовской Аравии с США из-за добычи нефти и общего снижающегося американского влияния на регион.

Ранее, 26 октября, газета The New York Times сообщила о сорванной секретной сделке Вашингтона и Эр-Рияда. Якобы во время своего ближневосточного турне президент США Джо Байден и принц Мухаммед бен Салман заключили секретную сделку по увеличению добычи нефти. Однако позже, по информации издания, саудовский лидер обманул администрацию Байдена и согласился сократить добычу топлива.

Днем ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявил, что страна решила быть мудрее в отношениях с США. По его словам, королевство придерживается этикета, в рамках которого нужно «говорить лицом к лицу и ни к кому не поворачиваться спиной». В тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд высмеивает президента Байдена и не относится к нему серьезно.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022