Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД
Мир
В США два человека застряли внутри висящего на ЛЭП самолета
Мир
Силы самообороны Японии провели учения рядом с действующей АЭС
Происшествия
В Иркутской области 13 домов остались без отопления в -40 градусов
Экономика
В ЕЭК выступили за создание универсальной платежной системы
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о «январских» морозах
Культура
Бандерас заявил о готовности отдать роль Зорро молодому актеру
Мир
США решили упростить доступ к иммиграционным визам для россиян
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с января
Мир
Токаев поручил рассмотреть передачу государству энергетических активов
Мир
В минобороны Тайваня сообщили о приближении к острову беспилотника КНР

В ЕЭК выступили за создание универсальной платежной системы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выступают за создание универсальной платежной системы, предполагающей выпуск общей платежной карточки (БРИКС + ЕАЭС), объединяющей национальные системы Китая (Union Pay), Индии (RuPay), Бразилии (Elo), государств — членов ЕАЭС («Мир», «Белкарт» и т.д.). Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ЕЭК 28 ноября.

Карты на местности: турецкие отели начали принимать «Мир» через сервисы РФ
Где можно расплатиться российским «пластиком» и на каких условиях

«В ЕАЭС проводится последовательная работа по формированию общего финансового рынка, где достигнут серьезный прогресс. Работа ведется по трем секторам: банковский, страховой, а также рынок ценных бумаг. Одним из ключевых направлений является построение общего биржевого пространства, реализуется соответствующая дорожная карта», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году страны союза также заключили соглашение, регулирующее обмен сведениями о кредитных историях. Таким образом, на горизонте 2025 года ожидается создание условий для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг в ЕАЭС.

«Предусмотрено учреждение наднационального органа по регулированию финансового рынка. Соответствующие наработки могут быть интересны и нашим партнерам из БРИКС», — добавили в пресс-службе ЕЭК.

Как рассказала в беседе с «Известиями» в июне директор института «РУССТРАТ» Елена Панина, одним из главных вопросов, который обсуждается по линии БРИКС, становится создание международной резервной валюты. Она отметила, что, несмотря на не слишком высокие параметры потребления на душу населения в странах, в генеральной совокупности государства «пятерки» — огромный и емкий рынок, делающий БРИКС самодостаточным в финансово-экономическом аспекте.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022