В ЕЭК выступили за создание универсальной платежной системы

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выступают за создание универсальной платежной системы, предполагающей выпуск общей платежной карточки (БРИКС + ЕАЭС), объединяющей национальные системы Китая (Union Pay), Индии (RuPay), Бразилии (Elo), государств — членов ЕАЭС («Мир», «Белкарт» и т.д.). Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ЕЭК 28 ноября.

«В ЕАЭС проводится последовательная работа по формированию общего финансового рынка, где достигнут серьезный прогресс. Работа ведется по трем секторам: банковский, страховой, а также рынок ценных бумаг. Одним из ключевых направлений является построение общего биржевого пространства, реализуется соответствующая дорожная карта», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году страны союза также заключили соглашение, регулирующее обмен сведениями о кредитных историях. Таким образом, на горизонте 2025 года ожидается создание условий для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг в ЕАЭС.

«Предусмотрено учреждение наднационального органа по регулированию финансового рынка. Соответствующие наработки могут быть интересны и нашим партнерам из БРИКС», — добавили в пресс-службе ЕЭК.

Как рассказала в беседе с «Известиями» в июне директор института «РУССТРАТ» Елена Панина, одним из главных вопросов, который обсуждается по линии БРИКС, становится создание международной резервной валюты. Она отметила, что, несмотря на не слишком высокие параметры потребления на душу населения в странах, в генеральной совокупности государства «пятерки» — огромный и емкий рынок, делающий БРИКС самодостаточным в финансово-экономическом аспекте.