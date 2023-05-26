Тысячи зарядов: сколько стран имеют ядерное оружие

С момента бомбардировок Хиросимы и Нагасаки прошло без малого 80 лет. За эти годы отношение к ядерному оружию менялось не один раз — от эйфории перед атомом до предчувствия неизбежной войны, от полного неприятия «бомбы» до нового ядерного шантажа. Сколько стран сегодня имеют ядерное оружие и о чем говорит новая «ядерная доктрина» России — в материале «Известий».

Первые участники «ядерного клуба»

«Ядерный клуб» — это общепринятое условное обозначение стран, владеющих ядерным оружием. В 2023 году в «клуб» входят девять стран, еще не менее пяти государств могут оказаться в нем в ближайшем будущем. Среди старожилов числятся США, Россия (СССР), Великобритания и Франция. В Америке первые испытания ядерной бомбы прошли в июле 1945 года, а спустя всего три недели были атакованы реальные цели — Хиросима и Нагасаки. Англичане участвовали в создании нового оружия — и в научных разработках, и в разведывательных операциях. К слову, во время недавнего визита в Японию американский президент отказался приносить извинения за нанесенные удары.

Четыре года спустя к США присоединился и СССР: на Семипалатинском полигоне испытали первую советскую бомбу, а мир навсегда перестал быть однополярным. Третьей страной, получившей «оружие Судного дня», стала сама Великобритания: первые испытания прошли в 1952 году с фрегата у западных берегов Австралии. Стоит отметить, что Британия была первой страной, которая серьезно изучила возможность создания ядерного оружия, в 1940-е ученые даже сделали несколько прорывов в этой области. Последний старожил «ядерного клуба» — Франция. Она провела операцию под кодовым названием «Синий тушканчик» в 1960 году в Алжире, в песках Сахары.

Развалины бывшего выставочного центра Торгово-промышленной палаты Хиросимы, разрушенного 6 августа 1945 года взрывом американской атомной бомбы «Малыш» Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

Это было время, когда ядерная война представлялась основным участникам процесса практически неизбежной. Как пояснял в колонке «Известий» эксперт РСМД Илья Крамник, накопление боеприпасов и изучение возможностей ядерного оружия велись, поскольку его применение казалось неизбежным. Позднее была выдвинута концепция гибкого реагирования, допускавшая использование ядерного оружия в локальном конфликте.

Случившийся два года спустя Карибский кризис стал первым пиком раскручивающейся гонки вооружений. На тот момент не существовало никаких договоров, которые как-то регулировали бы поведение государств в ядерной сфере. После успешного разрешения кризиса лидеры стран задумались о таких соглашениях. В 1963 году в Москве был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой , а в 1968-м был открыт к подписанию Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) , ставший базой для дальнейших документов в сфере международной безопасности. На сегодня это один из последних военных договоров, сохранившихся между Россией и Западом.

Первая советская атомная бомба, которая была изготовлена в 1951 году, имела мощность заряда 20 кт тротилового эквивалента, представлена в Музее ядерного оружия Федерального ядерного центра Фото: ТАСС/Николай Мошков

Интерес к атому не угас, мирный и военный атом продолжал завоевывать планету. Свои исследования вели Китай и Индия , примкнувшие к «ядерному клубу» в 1964 и 1974 годах. При этом если Китай вслед за четырьмя лидерами гонки подписал ДНЯО, то Индия никогда не подписывала этот договор.

Молодыми участниками «ядерного клуба» стали Израиль (1979 год), Пакистан (1998 год) и КНДР (2006 год). В разработках Пакистану помогал Китай, а Пхеньяну — Москва. Что касается Израиля, сегодня он остается фактически единственным государством с ядерным оружием на Ближнем Востоке, страна не подписывала ДНЯО и официально не признает у себя наличие этого вида вооружений. Хотя Вашингтон, наоборот, признает статус Израиля как ядерной державы с 1969 года, но не пытается принудить его вступить в ДНЯО.

Специально подготовленный самолет, с которого велись наблюдения за рассеиванием радиоактивного облака атомной бомбы, которую взорвала Франция близ оазиса Регган в центральной части пустыни Сахара. 1960 год Фото: ТАСС

В разное время создать атомную бомбу пытались многие страны исламского мира — Ливия, Сирия, Саудовская Аравия, Пакистан, Иран. Но в Израиле предпринимали меры, чтобы такое оружие не появилось у соседей. В 1981 году Тель-Авив даже нанес превентивный удар по иракскому атомному реактору Осирак в рамках операции «Опера», а в наши дни не отвергает идею удара по ядерным объектам Ирана.

Сколько в мире ядерного оружия и где оно хранится

Согласно подсчетам Федерации американских ученых, в 2022 году, всего девять стран располагают более чем 12,7 тыс. ядерными боеголовками, при этом 90% принадлежит России и США. «Несмотря на прогресс в сокращении арсеналов ядерного оружия со времен холодной войны, в мире совокупный запас ядерных боеголовок остается на очень высоком уровне на начало 2022 года», — говорится в докладе. С учетом развернутых, находящихся на складах и ожидающих утилизации ядерных боеголовок, девять стран располагают следующим количеством оружия: Россия — 5977, США — 5428, Китай — 350, Франция — 290, Великобритания — 225, Пакистан — 165, Индия — 160, Израиль — 90, Северная Корея — 20, говорится в исследовании.

Пакистанская баллистическая ракета средней дальности Shaheen, которая может оснащаться как обычной, так и ядерной боеголовкой Фото: twitter.com

Сейчас на шести базах в Европе (две в Италии, по одной в Германии, Бельгии, Нидерландах и Турции) находятся 180 ядерных бомб из около 1700 действующих. Еще девять стран — Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Польша, Норвегия, Португалия, Румыния, Чехия — ведут воздушное патрулирование, обеспечивают разведку, связь и дозаправку для самолетов с ТЯО на борту.

Какие еще страны в скором времени могут получить ядерное оружие

Помимо девяти признанных государств еще минимум шесть стран на четырех континентах могут в ближайшее время получить ядерное оружие. Это Канада, Египет, Бразилия, Иран и Саудовская Аравия, где также не первое десятилетие изучают атомную энергетику.

Может ли Украина создать ядерное оружие

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьего в мире по величине запаса ядерного оружия с условием, что ее безопасность обеспечат другие страны, подписавшие договор (Россия, США и Великобритания). Сегодня в Киеве всё чаще предлагают пересмотреть этот договор, кроме того, на Банковой не единожды заявляли о готовности создать ядерное оружие и получить его у западных стран.

Как пояснил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, реальных возможностей для создания ядерного оружия у Украины сейчас нет, поскольку цикл его создания достаточно сложный. Однако страны коллективного Запада могут передать [Украине] необходимые технологии и оборудование.

Запуск российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Россия внимательно следит за ситуацией на Украине. В 2020 году Москва обновила госполитику в области ядерного сдерживания и взяла курс на обновление арсенала. Согласно документу, военные объекты США на территории третьих стран являются целями возможного ядерного удара в случае войны. Кроме того, изменились и условия возможного применения этого вида оружия. Теперь поводом для ядерного ответа становится подтвержденный факт старта ракет, неважно, несущих ядерный заряд или без него.