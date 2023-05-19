В МГУ назвали обескураживающим отказ Байдена извиняться за удар США по Хиросиме

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков 19 мая в беседе с «Известиями» прокомментировал отказ американского лидера Джо Байдена во время визита в Хиросиму в рамках саммита G7 извиняться за бомбардировки города в 1945 году со стороны США.

Ранее помощник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден «не будет делать заявлений, но примет участие в возложении венков вместе с другими лидерами «большой семерки».

«Такое обескураживающие заявление о том, что Байден не собирается приносить извинения в этом месте. Это наиболее абсурдная позиция США — приезжать в город, который они разбомбили до основания в результате единственного использования двух ядерных бомб (Хиросима и Нагасаки), и ни сном ни духом не обозначить абсолютную ответственность единственной державы, которая это совершила, которая по прошествии многих десятилетий не хочет приносить должные извинения ни японскому народу, ни всему миру, который тогда понял, что из себя представляет абсолютное зло», — сказал Коньков.

Саммит «большой семерки» пройдет в Японии с 19 по 21 мая.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км. По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.