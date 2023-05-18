Байден не будет извиняться за атомные бомбардировки Хиросимы Соединенными Штатами

Президент США Джо Байден во время своего визита в Хиросиму в рамках саммита G7 не будет извиняться за бомбардировки города в 1945 году. Об этом в среду, 17 мая, заявил его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент не будет делать заявлений, но примет участие в возложении венков вместе с другими лидерами «Большой семерки». Лидеры G7 прибыли, чтобы отдать дань уважения как истории, так и премьер-министру [Японии Фумио] Кисиде из Хиросимы», — передает его слова The Hill.

25 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США посетит Японию 19–21 мая для участия в саммите G7. По ее словам, лидеры стран обсудят ряд наиболее актуальных глобальных вопросов, в том числе поддержку Украины.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км. По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.