Байден посетит Японию для участия в саммите G7

Президент США Джо Байден посетит Японию 19–21 мая для участия в саммите G7. Об этом 25 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент (Байден. — Ред.) и лидеры G7 обсудят ряд наиболее актуальных глобальных вопросов, в том числе поддержку Украины со стороны G7, преодоление продовольственного и климатического кризисов, обеспечение инклюзивного и устойчивого экономического роста и продолжение руководства переходом на чистую энергию внутри страны и для наших партнеров по всему миру», — говорится в заявлении.

Саммит G7 в Хиросиме пройдет с 19 по 21 мая.

Затем Байден отправится в Австралию и 24 мая в Сиднее проведет четырехстороннюю встречу с лидерами Японии, Индии и Австралии.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Киев 21 марта предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить в мае саммит «большой семерки» в онлайн-формате, на котором Япония будет страной-председателем.

21 апреля агентство Kyodo уточнило, что на саммите G7 в Хиросиме будет обсуждаться возможное расширение торгового эмбарго. В частности, Япония может запретить экспорт подержанных автомобилей в Россию. Также участники мероприятия рассмотрят новые меры поддержки Украины.