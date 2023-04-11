Политолог назвал условие для создания ядерного оружия на Украине

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов во вторник, 11 апреля, в беседе с «Известиями» оценил вероятность создания ядерного оружия на Украине.

Ранее в этот день экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может создать ядерное оружие за шесть-девять месяцев. При этом, он отметил, что таким образом Украина нарушит систему международных договоров.

По словам Денисова, на самом деле реальных возможностей для создания ядерного оружия у Украины сейчас нет.

«Цикл создания ядерного оружия — достаточно сложный цикл. Обладают им единицы стран в современном мире и Украина не входит в эту часть <...> Однако страны коллективного Запада могут передать необходимые технологии и оборудование [Украине] для обогащения урана, в первую очередь. Но рассматривая нынешнюю Украину, это невозможно <...> Потенциально в случае необходимости страны Запада могут содействовать тому, что Украина снова получит этот статус (ядерного государства — Ред.) и это будет огромной грозой безопасности всей Евразии», — подчеркнул политолог.

Собеседник «Известий» также напомнил, что после распада СССР целый ряд государств, в том числе Украина и Казахстан имели огромный ядерный арсенал за счет того, что на их территориях находились шахты с ракетами с ядерными боеголовками.

«Было заключено соглашение и надо помнить, и каждый раз отмечать, что США стали хедлайнером того, что Украина должна стать безъядерным государством. Тогда США вполне резонно опасались того, что на фоне ухудшения социально-экономической ситуации подобное оружие могло бы оказаться в третьих странах — уровень коррупции достаточно высокий и ряд чиновников на Украине могли пойти на это», — добавил Денисов.

Ранее, 5 апреля, бывший президент США Билл Клинтон рассказал о сожалении за убеждение Киева отказаться от ядерного оружия в 1994 году. По его словам, наличие у Киева ядерного оружия якобы могло бы повлиять на решение о начале спецоперации.

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия при условии обеспечения ее безопасности другими странами-подписантами. Соглашение заключили Россия, Украина, США и Великобритания.

19 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил о намерении инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума для пересмотра статуса Украины, предусматривающего ее отказ от ядерного оружия. Соответствующее заявление лидера страны подтвердило угрозу безопасности России, которую несет украинская сторона.

До этого, 1 февраля, украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Украина хочет начать дискуссию о своем ядерном статусе для гарантий безопасности в регионе. По мнению дипломата, страна не получила должной поддержки от США, Великобритании и других ядерных держав.