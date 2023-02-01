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Посол Украины в ФРГ заявил о желании Киева начать дискуссию о ядерном статусе страны
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Посол Украины в ФРГ заявил о желании Киева начать дискуссию о ядерном статусе страны

Посол Украины Макеев: Киев хочет начать дискуссию о возврате стране статуса ядерной державы
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Фото: TASS/Kay Nietfeld
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Украина хочет начать дискуссию о своем ядерном статусе для гарантий безопасности в регионе. Об этом в среду, 1 февраля, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Deutsche Welle (DW, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом).

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Дипломат отметил, что Будапештский меморандум 1994 года себя не оправдал. По мнению посла, Украина не получила должной поддержки от США, Великобритании и других ядерных держав.

«Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть», ― подчеркнул Макеев.

В октябре появилась информация о планах Украины применить «грязную бомбу». Так украинские власти могли бы обвинить российскую сторону в использовании оружия массового уничтожения (ОМУ) для запуска масштабной антироссийской кампании по всему миру. Однако в ноябре комиссия МАГАТЭ не подтвердило создание «грязной бомбы» на территории Украины.

19 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил о намерении инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума, предусматривавшего ее отказ от ядерного оружия. Украинский лидер отметил, что меморандум будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году, если саммит не состоится и не предоставит Украине гарантии безопасности.

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия при условии обеспечения ее безопасности другими странами-подписантами. Соглашение заключили Россия, Украина, США и Великобритания.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ЛДНР на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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