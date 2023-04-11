Арестович заявил о возможности Украины создать ядерное оружие в течение полугода

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может создать ядерное оружие за шесть-девять месяцев. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает украинское издание «Страна.ua».

При этом политик отметил, что Украине это не нужно.

Как передает «Газета.Ru», Арестович указал на то, что, создав ядерное оружие, Киев нарушит систему международных договоров.

«Тут вопрос — нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и даже во время <конфликта> остается в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов», — сказал он.

Ранее, 5 апреля, бывший президент США Билл Клинтон рассказал о сожалении за убеждение Киева отказаться от ядерного оружия в 1994 году. По его словам, наличие у Киева ядерного оружия якобы могло бы повлиять на решение о начале спецоперации.

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия при условии обеспечения ее безопасности другими странами-подписантами. Соглашение заключили Россия, Украина, США и Великобритания.

19 февраля 2022 года президент Украины Зеленский на Мюнхенской конференции заявил о намерении инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума для пересмотра статуса Украины, предусматривающего ее отказ от ядерного оружия. Соответствующее заявление лидера страны подтвердило угрозу безопасности России, которую несет украинская сторона.

До этого, 1 февраля, украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Украина хочет начать дискуссию о своем ядерном статусе для гарантий безопасности в регионе. По мнению дипломата, страна не получила должной поддержки от США, Великобритании и других ядерных держав.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.