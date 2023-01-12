Ценная реакция: как ядерный щит Курчатова защитил СССР и Россию
В четверг, 12 января, сотрудники и гости НИЦ «Курчатовский институт» собрались, чтобы почтить память академика, трижды Героя Социалистического Труда Игоря Курчатова — великий ученый родился 120 лет назад. По ежегодной традиции утром состоялся митинг у входа в институт на площади Курчатова, около памятника «отцу» советского атомного проекта. Потом курчатовцы возложили цветы у Кремлевской стены, где захоронен академик. Из всех заслуг Игоря Курчатова участники мероприятий особо выделяли создание ядерного щита: именно благодаря работе ученого СССР установил военный паритет с США вскоре после окончания Второй мировой войны.
Без права на ошибку
«У Игоря Васильевича очень много заслуг перед Отечеством, перед своим народом, но главный его жизненный подвиг, конечно, это создание атомного щита» — такими словами митинг у памятника Игорю Курчатову открыл вице-президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Александр Благов.
Несмотря на довольно сильный мороз, пришедших на площадь курчатовцев и гостей, в том числе желающих взять слово, было много.
Вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов выступает на митинге на площади Курчатова
Александр Благов в своем выступлении также обратил внимание на то, что степень ответственности, которая выпала на долю молодого ученого — а Курчатову в момент работы над атомным проектом было лишь чуть за 40, — не имеет аналогов в истории. После варварской атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки нужно было создать оружие ядерного сдерживания. Фактически на карту была поставлена не просто независимость, но и само существование СССР.
«Успешное испытание атомной бомбы в 1949 году положило конец американской монополии на владение атомным оружием, создало нам все необходимые условия для суверенного развития», — напомнил Александр Благов.
Возложение цветов к Кремлевской стене, где захоронен академик Курчатов
Однако, еще только работая над проектом атомной бомбы, Игорь Курчатов уже задумывался о мирном применении атома. «В своих записках Сталину он писал, что, несомненно, в будущем атомная энергия найдет свое применение в науке и технике, будут разработаны различные механизмы, использующие энергию урана. И буквально через несколько лет первый мирный атомный реактор был запущен в нашей стране», — рассказал Александр Благов.
Потом пришли новые проекты, основанные на исследованиях в ядерной сфере. Все их перечислить просто невозможно, но стоит упомянуть атомный ледокольный флот, создание материалов для авиа- и космостроения, компьютерное моделирование.
А еще академик Курчатов фактически спас генетику как науку в СССР. Он буквально укрыл в стенах института группу генетиков после разгрома их «лженауки», как называли ее с легкой руки Трофима Лысенко. Во многом благодаря этому уже в конце 1960-х вновь в нашей стране начали развиваться самостоятельные институты в этом направлении.
«Сегодня Курчатовский институт является руководителем всех крупнейших программ, начиная от программ по развитию атомной энергетики и мегасайенс, заканчивая генетикой, где мы, по сути, являемся ключевой научной организацией», — подчеркнул Александр Благов.
Дело продолжается
Теплые слова в адрес Курчатова говорили и ветераны института, и молодые ученые. И не раз в их выступлениях звучало: работать в институте имени такого человека — не только честь, но и большая ответственность.
«Перед нами стоит огромная задача. Чтобы Россия оставалась ведущей страной, мы должны реализовывать технологии, которые делают ее мировой державой. Чтобы страна шла вперед, мы должны формировать научную элиту», — отметил заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» Валерий Песенко.
Слово взял и заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский. Он был лаконичен.
«Деятельность Игоря Курчатова и его соратников — пример того, как надо жить и работать так, чтобы не было стыдно. Хотелось бы поблагодарить НИЦ «Курчатовский институт» за сохранение традиций и внесение огромного вклада в наше общее будущее», — подчеркнул он.
Атомный проект удалось реализовать в силу целого ряда причин, и немаловажный вклад внесли личные качества научных руководителей и отцов-основателей. Об этом говорил вице-президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Олег Нарайкин.
«К таким качествам я отношу беззаветную любовь и преданность родине, готовность отдать всё для обеспечения интересов страны, честность, порядочность, — сказал он. — Времена меняются, но эти ценности должны оставаться неизменными».
13 февраля 2023 года Россия отметит 120-летний юбилей продолжателя дела Курчатова, его друга и соратника, «отца» советского атомного флота Анатолия Петровича Александрова. Он возглавлял Курчатовский институт почти 30 лет, а также одновременно руководил с 1975 по 1986 год Академией наук СССР. 12 апреля НИЦ «Курчатовский институт» отметит 80-летие со дня основания.