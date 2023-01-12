Ценная реакция: как ядерный щит Курчатова защитил СССР и Россию

В четверг, 12 января, сотрудники и гости НИЦ «Курчатовский институт» собрались, чтобы почтить память академика, трижды Героя Социалистического Труда Игоря Курчатова — великий ученый родился 120 лет назад. По ежегодной традиции утром состоялся митинг у входа в институт на площади Курчатова, около памятника «отцу» советского атомного проекта. Потом курчатовцы возложили цветы у Кремлевской стены, где захоронен академик. Из всех заслуг Игоря Курчатова участники мероприятий особо выделяли создание ядерного щита: именно благодаря работе ученого СССР установил военный паритет с США вскоре после окончания Второй мировой войны.

Без права на ошибку

«У Игоря Васильевича очень много заслуг перед Отечеством, перед своим народом, но главный его жизненный подвиг, конечно, это создание атомного щита» — такими словами митинг у памятника Игорю Курчатову открыл вице-президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Александр Благов.

Несмотря на довольно сильный мороз, пришедших на площадь курчатовцев и гостей, в том числе желающих взять слово, было много.

Ценная реакция_1 Вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов выступает на митинге на площади Курчатова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Александр Благов в своем выступлении также обратил внимание на то, что степень ответственности, которая выпала на долю молодого ученого — а Курчатову в момент работы над атомным проектом было лишь чуть за 40, — не имеет аналогов в истории. После варварской атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки нужно было создать оружие ядерного сдерживания. Фактически на карту была поставлена не просто независимость, но и само существование СССР.

«Успешное испытание атомной бомбы в 1949 году положило конец американской монополии на владение атомным оружием, создало нам все необходимые условия для суверенного развития» , — напомнил Александр Благов.

Ценная реакция_2 Возложение цветов к Кремлевской стене, где захоронен академик Курчатов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Однако, еще только работая над проектом атомной бомбы, Игорь Курчатов уже задумывался о мирном применении атома. «В своих записках Сталину он писал, что, несомненно, в будущем атомная энергия найдет свое применение в науке и технике , будут разработаны различные механизмы, использующие энергию урана. И буквально через несколько лет первый мирный атомный реактор был запущен в нашей стране», — рассказал Александр Благов.

Потом пришли новые проекты, основанные на исследованиях в ядерной сфере. Все их перечислить просто невозможно, но стоит упомянуть атомный ледокольный флот, создание материалов для авиа- и космостроения, компьютерное моделирование.

А еще академик Курчатов фактически спас генетику как науку в СССР. Он буквально укрыл в стенах института группу генетиков после разгрома их «лженауки» , как называли ее с легкой руки Трофима Лысенко. Во многом благодаря этому уже в конце 1960-х вновь в нашей стране начали развиваться самостоятельные институты в этом направлении.

Фото: НИЦ «Курчатовский институт» Игорь Васильевич Курчатов

«Сегодня Курчатовский институт является руководителем всех крупнейших программ, начиная от программ по развитию атомной энергетики и мегасайенс, заканчивая генетикой, где мы, по сути, являемся ключевой научной организацией», — подчеркнул Александр Благов.

Справка «Известий» Игорь Курчатов родился 12 января 1903 года. Он рано состоялся как ученый — ему не было 30 лет, когда он возглавил отдел, занимавшийся новым тогда направлением — физикой ядра, в Ленинградском физико-техническом институте. Работы по проблеме урана активно начались осенью 1942 года. 12 апреля 1943 года для проведения исследований по разработке ядерного оружия была создана секретная лаборатория № 2. Курчатов становится начальником и научным руководителем советского атомного проекта. Пуск первого в СССР уран-графитового котла «Ф-1» состоялся 25 декабря 1946 года. Еще через три года, 29 августа 1949 года, была взорвана первая советская атомная бомба. В 1954 году под руководством Курчатова в Обнинске была запущена первая в мире атомная электростанция. В 1958 году была спущена на воду первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол».

Дело продолжается

Теплые слова в адрес Курчатова говорили и ветераны института, и молодые ученые. И не раз в их выступлениях звучало: работать в институте имени такого человека — не только честь, но и большая ответственность.

«Перед нами стоит огромная задача. Чтобы Россия оставалась ведущей страной, мы должны реализовывать технологии, которые делают ее мировой державой. Чтобы страна шла вперед, мы должны формировать научную элиту», — отметил заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» Валерий Песенко.

Слово взял и заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский. Он был лаконичен.

«Деятельность Игоря Курчатова и его соратников — пример того, как надо жить и работать так, чтобы не было стыдно. Хотелось бы поблагодарить НИЦ «Курчатовский институт» за сохранение традиций и внесение огромного вклада в наше общее будущее», — подчеркнул он.

Атомный проект удалось реализовать в силу целого ряда причин, и немаловажный вклад внесли личные качества научных руководителей и отцов-основателей. Об этом говорил вице-президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Олег Нарайкин.

«К таким качествам я отношу беззаветную любовь и преданность родине, готовность отдать всё для обеспечения интересов страны, честность, порядочность, — сказал он. — Времена меняются, но эти ценности должны оставаться неизменными».