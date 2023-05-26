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Медведев рассказал о последствиях в случае передачи Киеву ядерного оружия

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Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина
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Если Запад передаст Украине ядерное оружие, России придется наносить превентивный удар. Об этом замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в пятницу, 26 мая, в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.

Медведев не исключил, что в нынешней ситуации киевскому режиму дадут самолеты, а также вполне могут даже дать ядерное оружие, передает RT.

«Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — сказал он.

По мнению замглавы Совбеза, англосаксы до конца этого не осознают и считают, что до такого развития ситуации не дойдет, передает НСН.

Кроме этого, Медведев заявил, что опасается победы «парня с деменцией» на выборах в США, говоря о действующем президенте страны Джо Байдене.

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Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что началось перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию республики. Белорусский президент не уточнил, находится ли ядерное оружие уже на территории Белоруссии или нет.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил Путин, РФ не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США десятилетие. Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

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