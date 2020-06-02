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Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 2 июня.

Документ содержит четыре раздела, в том числе посвященных сущности ядерного сдерживания, условиям перехода России к применению ядерного оружия, задачам госорганов и организаций по реализации государственной политики в области ядерного сдерживания.

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Отмечается, что госполитика в области ядерного сдерживания «носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников».

Основными военными опасностями признаны: наращивание потенциальным противником на сопредельных с РФ и ее союзниками территориях и в морских акваториях сил, в составе которых есть средства доставки ядерного оружия; развертывание средств ПРО, ракет СМД, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных БПЛА и оружия направленной энергии; размещение в космосе средств ПРО и ударных систем; наличие у стран ядерного и других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против РФ или ее союзников; неконтролируемое распространение ядерного оружия и средств его доставки; размещение ядерного оружия и средств его доставки на территориях неядерных государств.

Госполитика РФ обеспечивает недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для страны и ее союзников условиях. Ядерное оружие рассматривается исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней вынужденной мерой. Ядерное сдерживание призвано обеспечить понимание потенциальным противником неотвратимости возмездия за агрессию против РФ и ее союзников.

«Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», — сказано в документе.

Основы политики России в области ядерного сдерживания могут уточняться «в зависимости от внешних и внутренних факторов, влияющих на обеспечение обороны». Общее руководство политикой в этой сфере осуществляет президент РФ, Совет безопасности РФ формирует основные направления военной политики в этой области, Минобороны осуществляет мероприятия в сфере ядерного сдерживания.

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