В Совбезе заявили о растущем с каждым днем риске ядерной войны

Перспектива ядерной войны есть, и она страшнее изменения климата, заявил 25 апреля зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание».

«Хватит страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то году или за такой-то период. <...> На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5 тыс. кельвинов, ударной волной в 350 м/с и давлением в 3 тыс. кг на 1 кв. м», — сказал Медведев.

Он признал, что перспектива ядерной войны есть и она растет с каждым днем.

В начале апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что Москва никому не угрожает ядерной войной, утверждения об обратном являются пропагандой.

Вместе с тем еще в августе 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш указал на высокий риск ядерного конфликта в мире. По его словам, обладающие ядерным оружием страны должны заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них.