Гутерриш указал на высокий риск ядерного конфликта в мире

Сегодня риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия, заявил 22 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия. ‹...› Обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми. Эти страны должны заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них, и быть транспарентными», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

8 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что США следует вывести ядерное оружие из третьих стран. Он добавил, что НАТО считает себя ядерным альянсом и американское ядерное оружие находится на территории третьих стран, которые не считаются ядерными, но отрабатывают его применение.

6 августа Гутерриш заявил о начале новой гонки вооружений в мире. Тогда генсек ООН отметил, что договоры о разоружении, которые были заключены в прошлом веке, также находятся под угрозой.

2 августа МИД РФ заявил, что Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

До этого, 22 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России.

По его словам, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».