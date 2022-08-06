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Генсек ООН указал на начало новой гонки вооружений в мире

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о начале новой гонки вооружений в мире
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил 6 августа о начале новой гонки вооружений в мире.

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«Мы наблюдаем новую гонку вооружений. Договоры о разоружении, которые были заключены в прошлом веке, находятся под угрозой», — такое мнение Гутерриш выразил в ходе посещения Хиросимы, подвергнувшейся 77 лет назад атомной бомбардировке.

Генсек ООН также отметил, что обзорная конференция стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходящая в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, принесет положительный результат. Гутерриш добавил, что «видит движение в правильном направлении».

4 августа директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Дин Тунбин заявил, что ядерный арсенал США угрожает международному миру и безопасности. Он отметил, что сам Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, который необходим для защиты национальной безопасности.

1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.

В тот же день Гутерриш отметил, что текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

1 июля замминистра иностранных дел России Александр Грушко указал, что НАТО начинает новую гонку вооружений. Грушко также отметил, что Россия приняла необходимые меры для обеспечения национальной безопасности, поэтому все военные заготовки альянса окажутся бессмысленными.

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