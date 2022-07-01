В МИД РФ заявили о начатой НАТО новой гонке вооружений

Североатлантический альянс начинает новую гонку вооружений. Об этом замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил в пятницу, 1 июля, на дискуссии в международном клубе «Валдай».

«НАТО начинает гонку вооружений, и мы из истории знаем, что эта гонка вооружений — такое агрессивное военное строительство — будет требовать обязательную демонизацию противника», — сказал Грушко.

Также замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что Россия предприняла необходимые меры с целью обеспечения национальной безопасности. Поэтому все военные заготовки альянса окажутся бессмысленными, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день Грушко отметил, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО — это один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности, передает RT.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал заявления об оборонительном характере НАТО. Он назвал «глупым и стыдным» следование такой позиции.

30 июня по итогам саммита НАТО в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу подпишут 5 июля. На подписании будут присутствовать финский и шведский министры иностранных дел.

За день до этого страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

28 июня стало известно, что Турция поддержала приглашение этих стран стать членами НАТО. Как рассказали в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.