Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР взяли под контроль северные окраины Лисичанска
Мир
В МИД РФ заявили о начатой НАТО новой гонке вооружений
Экономика
В Австрии ждут крупнейшую за почти полвека инфляцию
Мир
США со второй попытки разрешили разгрузиться танкеру из России
Общество
Минздрав продолжит оформлять сертификаты о вакцинации против COVID-19
Экономика
РФ перевела в рубли расчет экспортных пошлин на зерно и масло
Мир
ЕС предложит Украине €1 млрд для удовлетворения неотложных потребностей
Мир
МИД РФ назвал Болгарию виновной в возможном закрытии посольства
Мир
Турция и Армения откроют сухопутную границу для третьих стран
Авто
Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары для фиксации нарушений
Мир
В ДНР предъявлено обвинение еще двоим британским наемникам

В МИД РФ заявили о начатой НАТО новой гонке вооружений

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Imo/photothek.net
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Североатлантический альянс начинает новую гонку вооружений. Об этом замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил в пятницу, 1 июля, на дискуссии в международном клубе «Валдай».

Балтийский гамбит: чем решила пожертвовать Финляндия ради членства в НАТО
За выбор властей граждане этой страны могут заплатить дважды

«НАТО начинает гонку вооружений, и мы из истории знаем, что эта гонка вооружений — такое агрессивное военное строительство — будет требовать обязательную демонизацию противника», — сказал Грушко.

Также замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что Россия предприняла необходимые меры с целью обеспечения национальной безопасности. Поэтому все военные заготовки альянса окажутся бессмысленными, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день Грушко отметил, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО — это один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности, передает RT.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал заявления об оборонительном характере НАТО. Он назвал «глупым и стыдным» следование такой позиции.

30 июня по итогам саммита НАТО в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу подпишут 5 июля. На подписании будут присутствовать финский и шведский министры иностранных дел.

За день до этого страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

28 июня стало известно, что Турция поддержала приглашение этих стран стать членами НАТО. Как рассказали в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022