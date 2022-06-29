Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД предложили дать статус ветеранов участникам боев в составе сил Донбасса
Мир
В ВОЗ заявили о повышении уровня заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира
Политика
Госдума одобрила поправку для СМИ о публикации первого фейка
Мир
США сочли необязательным контактировать с РФ по вопросу изменений в НАТО
Мир
НАТО заявило, что не несет опасности для России
Мир
Наемник из США назвал ошибкой поездку на Украину
Мир
Консульство РФ в Варне приостановит работу из-за высылки российских дипломатов
Мир
Еще одну группу мирных жителей вывели с территории «Азота»
Мир
В Харьковской области объявили о желании граждан получить паспорта РФ
Мир
Суд в Киеве обязал МВД Украины убрать русский язык из справки о несудимости
Экономика
Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки осенью
Сюжет:

НАТО заявило, что не несет опасности для России

0
Фото: Global Look press/Kenny Holston
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО не представляет опасности для России и не стремится к конфронтации. Об этом говорится в принятой на саммите в Мадриде в среду, 29 июня, новой концепции организации.

Реальное в Мадриде: чего ждать от саммита НАТО
И возможны ли подвижки в отношениях альянса с Москвой

«НАТО не стремится к конфронтации и не представляет опасности для России», — заявили в Североатлантическом альянсе.

Также в НАТО отметили, что продолжат «отвечать на угрозы и враждебные действия» России. Вместе с тем в альянсе заявили о намерении сохранить каналы связи с РФ для снижения рисков, заявив при этом, что больше не считают российскую сторону партнером, передает RT.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ рассматривает планы реагирования на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию НАТО, которая, в частности, предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования. Он назвал Североатлантический альянс достаточно агрессивным блоком, созданным в целях конфронтации, сообщает телеканал «Звезда».

Песков напомнил, что продвижение НАТО к российским границам идет уже два десятилетия. Решение об увеличении численности сил быстрого реагирования принято из-за спецоперации России на Украине. В связи с этим в марте президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей. Как отметил пресс-секретарь президента, это «комплексная и сложная работа», соответствующие предложения пока не были представлены главе государства.

Накануне, 28 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Мадриде сообщил, что НАТО планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге до более чем 100 тыс. человек. Здесь в том числе, по его словам, планируется создать склады вооружений.

Ранее, 18 июня, Столтенберг заявлял, что на саммите альянса Россия будет названа угрозой миру и безопасности. В новой концепции РФ больше не будет значиться как партнер. Кроме того, в документе будет упомянут и Китай, усиление которого представляет вызов безопасности НАТО.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022