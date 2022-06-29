НАТО заявило, что не несет опасности для России

НАТО не представляет опасности для России и не стремится к конфронтации. Об этом говорится в принятой на саммите в Мадриде в среду, 29 июня, новой концепции организации.

«НАТО не стремится к конфронтации и не представляет опасности для России», — заявили в Североатлантическом альянсе.

Также в НАТО отметили, что продолжат «отвечать на угрозы и враждебные действия» России. Вместе с тем в альянсе заявили о намерении сохранить каналы связи с РФ для снижения рисков, заявив при этом, что больше не считают российскую сторону партнером, передает RT.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ рассматривает планы реагирования на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию НАТО, которая, в частности, предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования. Он назвал Североатлантический альянс достаточно агрессивным блоком, созданным в целях конфронтации, сообщает телеканал «Звезда».

Песков напомнил, что продвижение НАТО к российским границам идет уже два десятилетия. Решение об увеличении численности сил быстрого реагирования принято из-за спецоперации России на Украине. В связи с этим в марте президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей. Как отметил пресс-секретарь президента, это «комплексная и сложная работа», соответствующие предложения пока не были представлены главе государства.

Накануне, 28 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Мадриде сообщил, что НАТО планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге до более чем 100 тыс. человек. Здесь в том числе, по его словам, планируется создать склады вооружений.

Ранее, 18 июня, Столтенберг заявлял, что на саммите альянса Россия будет названа угрозой миру и безопасности. В новой концепции РФ больше не будет значиться как партнер. Кроме того, в документе будет упомянут и Китай, усиление которого представляет вызов безопасности НАТО.