Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля. Об этом в четверг, 30 июня, заявил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам саммита альянса в Мадриде.

«Вчера на саммите было принято главное политическое решение пригласить Швецию и Финляндию. Формальное подписание протокола о вступлении состоится во вторник в присутствии финского и шведского министров иностранных дел», — сказал он.

Подписание протокола о присоединении является одним из этапов процесса присоединения новых членов к НАТО.

Днем ранее страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

28 июня стало известно, что Турция поддержала приглашение этих стран стать членами НАТО. Как рассказали в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс. Там также отметили, что шаги по вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по альянсу в течение следующих двух дней.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, в свою очередь, что Турция, подписав меморандум, достигла того, чего хотела. Он также указал, что вступление этих двух стран в Североатлантический альянс мало что меняет для России.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское Министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.