В СФ отреагировали на решение Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Подписав меморандум с Финляндий и Швецией, Турция достигла того, чего хотела. Об этом в среду, 29 июня, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков, добавив, что вступление этих двух стран в Североатлантический альянс мало что меняет для России.

«Турция достигла того, чего хотела. Я так понимаю, Финляндия и Швеция пошли тут на серьезные уступки. Что касается нас, я скажу, что Швеция и Финляндия и так фактически в НАТО. Не считаю, что это что-то серьезно меняет. С другой стороны, конечно, это заставляет нас усиливать как раз тот фланг, нашу границу с этими странами», — отметил он.

Накануне представители МИДа Финляндии, Швеции и Турции провели встречу, в рамках которой подписали трехсторонний меморандум. Соглашение стало подтверждением обещания Анкары поддержать расширение НАТО посредством Хельсинки и Стокгольма на предстоящем саммите блока в Мадриде.

Премьер-министр Италии Марио Драги поприветствовал вступление новых стран в НАТО, добавив, что Швеция и Финляндия укрепят характер альянса как сообщества, «основанного на верховенстве закона и демократических ценностях».

Также Драги отметил, что эти страны внесут значительный вклад в обеспечение безопасности и оборонительной миссии евроатлантического региона.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва негативно относится к вероятному вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая.