Реклама
Прямой эфир
Общество
Врачи в Подмосковье провели сложную операцию 100-летней пациентке
Мир
Австралия планирует утвердить планы создания флота атомных подлодок в марте
Мир
Отлученная от причастия на родине Нэнси Пелоси получила его в Ватикане
Мир
НАТО обеспечит перевооружение Украины на оружие альянса
Происшествия
В результате падения вертолета в Якутии есть раненые
Мир
Сирия приняла решение признать независимость ДНР и ЛНР
Мир
В офисе Зеленского заявили о нежелании НАТО видеть Украину в альянсе
Мир
Путин подарил Бердымухамедову сабли, скульптуру и шахматы
Мир
В Китае допустили отказ НАТО от прямой защиты Литвы
Мир
США за 100 дней заморозили российских активов на $330 млрд
Экономика
Бизнес предупредил о риске роста цен на товары
Сюжет:

В СФ отреагировали на решение Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Сенатор Цеков: Швеция и Финляндия и так фактически в НАТО, меморандум с Турцией мало что меняет
0
Фото: RREUTERS/Dado Ruvic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подписав меморандум с Финляндий и Швецией, Турция достигла того, чего хотела. Об этом в среду, 29 июня, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков, добавив, что вступление этих двух стран в Североатлантический альянс мало что меняет для России.

«Турция достигла того, чего хотела. Я так понимаю, Финляндия и Швеция пошли тут на серьезные уступки. Что касается нас, я скажу, что Швеция и Финляндия и так фактически в НАТО. Не считаю, что это что-то серьезно меняет. С другой стороны, конечно, это заставляет нас усиливать как раз тот фланг, нашу границу с этими странами», — отметил он.

Реальное в Мадриде: чего ждать от саммита НАТО
И возможны ли подвижки в отношениях альянса с Москвой

Накануне представители МИДа Финляндии, Швеции и Турции провели встречу, в рамках которой подписали трехсторонний меморандум. Соглашение стало подтверждением обещания Анкары поддержать расширение НАТО посредством Хельсинки и Стокгольма на предстоящем саммите блока в Мадриде.

Премьер-министр Италии Марио Драги поприветствовал вступление новых стран в НАТО, добавив, что Швеция и Финляндия укрепят характер альянса как сообщества, «основанного на верховенстве закона и демократических ценностях».

Также Драги отметил, что эти страны внесут значительный вклад в обеспечение безопасности и оборонительной миссии евроатлантического региона.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва негативно относится к вероятному вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022