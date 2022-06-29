В Италии поприветствовали решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Решение Финляндии и Швеции вступить НАТО укрепит безопасность альянса. Об этом 29 июня заявил итальянский премьер-министр Марио Драги.

«Италия приветствует вступление Финляндии и Швеции [в НАТО] <…>. Это суверенное решение, принятое демократическим путем двумя странами, являющимися членами Евросоюза и разделяющими вдохновляющие принципы Атлантического альянса, с которым они тесно сотрудничают на протяжении многих лет», — приводит слова Драги его пресс-служба.

По мнению министра, Финляндия и Швеция укрепят характер НАТО как сообщества, основанного на верховенстве закона и демократических ценностях. Также Драги отметил, что эти страны внесут значительный вклад в обеспечение безопасности и оборонительной миссии евроатлантического региона.

Накануне представители МИДа Финляндии, Швеции и Турции провели встречу, в рамках которой подписали трехсторонний меморандум. Соглашение стало подтверждением обещания Анкары поддержать расширение НАТО посредством Хельсинки и Стокгольма на предстоящем саммите блока в Мадриде.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва негативно относится к вероятному вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское Министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.